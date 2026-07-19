Na TikToku i Instagramu milioni pregleda beleže video snimci u kojima devojke ujutru iz zamrzivača izvade ceo krastavac, kojem su prethodno odsekle vrh, i njime nekoliko minuta masiraju lice.

Obećanja su velika – manje otoka, svežiji izgled, prirodni efekat zatezanja i blistavija koža, bez skupih kozmetičkih uređaja i tretmana.

Oni koji su isprobali ovaj trik tvrde da je osećaj izuzetno osvežavajući. Posle nekoliko minuta masaže koža deluje zategnutije, svežije i dobija prirodan sjaj. Ali da li se iza ovog viralnog trika zaista krije nešto više od prolaznog internet trenda?

Zašto baš krastavac?

Krastavac se u nezi kože koristi već decenijama. Mnogi su bar jednom stavili kolutove krastavca na oči kako bi ublažili jutarnju natečenost ili umor. Međutim, razlog za to nije samo tradicija.

Krastavac sadrži oko 95 odsto vode, bogat je vitaminima C i K, kao i antioksidansima koji pomažu hidrataciji kože i imaju umirujuće dejstvo. Zbog toga se često nalazi u sastavu hidratantnih maski, krema i seruma.

Ipak, kod ovog viralnog trika glavnu ulogu nema samo krastavac, već – hladnoća.

Hladnoća smanjuje otok

Dermatolozi objašnjavaju da hladnoća privremeno sužava krvne sudove, zbog čega se smanjuju otok i crvenilo, naročito u predelu oko očiju. Istovremeno, lice izgleda svežije, odmornije i zategnutije.

Zbog toga mnogi ovaj trik porede sa ledenim tretmanima lica ili rashlađenim beauty rolerima. Ipak, nije reč o trajnom liftingu, već o kratkotrajnom efektu koji licu vraća svežinu i ublažava znakove umora.

Kako se koristi zamrznuti krastavac?

Postupak je veoma jednostavan. Krastavac treba dobro oprati, osušiti, odseći mu vrh i staviti ga u zamrzivač. Kada želite da ga koristite, izvadite ga nekoliko minuta ranije kako površina ne bi bila potpuno tvrda kao led.

Ceo krastavac držite u ruci poput beauty rolera, a isečenim delom nežno masirajte lice pokretima naviše. Posebnu pažnju obratite na područje ispod očiju, obraze, čelo, liniju vilice i vrat. Nakon tretmana odsecite tanak sloj krastavca koji je bio u kontaktu sa kožom. Tako ćete sledeći put koristiti novu, svežu površinu, dok ostatak možete vratiti u zamrzivač do naredne upotrebe, piše netmums.

Iako zamrznuti krastavac ne može zameniti profesionalne tretmane, ovaj jednostavan trik može biti jeftin i prijatan način da koža privremeno izgleda svežije i odmornije.