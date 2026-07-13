Domaći paradajz iz zimnice može biti odlična osnova za brojna jela tokom hladnijih meseci. Ako se pravilno pripremi i pasterizuje, zadržaće svoju sočnost, prirodnu boju i bogat ukus, pa će gotovo podjednako podsećati na svež paradajz sa pijace.
Osim što ćete uvek imati kvalitetan sastojak pri ruci, priprema zimnice donosi i posebno zadovoljstvo, jer nema lepšeg osećaja od domaće hrane pripremljene sopstvenim rukama.
Kako pripremiti paradajz za zimnicu
Paradajz dobro operite, presecite na polovine i odstranite tvrdi središnji deo. Pripremljene tegle napunite paradajzom, vodeći računa da ih ne punite do samog vrha.
U seckalici usitnite:
- jednu papriku,
- jednu glavicu belog luka,
- vezu svežeg peršuna.
Dobijenu mešavinu ravnomerno rasporedite preko paradajza u svakoj tegli.
Priprema preliva
U šerpu sipajte:
- 1,5 litara vode,
- 2 lovorova lista,
- nekoliko zrna bibera,
- 1,5 supenu kašiku soli,
- 3 supene kašike šećera.
U svaku teglu dodajte po jednu supenu kašiku 9% alkoholnog sirćeta.
Kada preliv provri, pažljivo ga sipajte u tegle preko paradajza.
Pasterizacija
Tegle zatvorite novim, čistim poklopcima.
Na dno veće šerpe stavite kuhinjsku krpu, poređajte tegle i nalijte toplu vodu tako da dopire skoro do poklopaca.
Kada voda provri, pasterizujte tegle oko 20 minuta na 80 stepeni Celzijusa.
Nakon toga ostavite ih da se postepeno ohlade u istoj vodi, a zatim ih odložite na hladno, suvo i tamno mesto.
Kako koristiti paradajz iz zimnice
Ovako pripremljen paradajz može biti odličan dodatak brojnim jelima tokom zime. Koristite ga za pripremu:
- supa i čorbi,
- domaćih sosova,
- variva,
- testenina,
- salata.
Pravilno pripremljena zimnica pomoći će da paradajz sačuva svoju punoću ukusa i sočnost, pa će svako jelo imati prirodnu aromu domaćeg povrća.
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