Domaći paradajz iz zimnice može biti odlična osnova za brojna jela tokom hladnijih meseci. Ako se pravilno pripremi i pasterizuje, zadržaće svoju sočnost, prirodnu boju i bogat ukus, pa će gotovo podjednako podsećati na svež paradajz sa pijace.

Osim što ćete uvek imati kvalitetan sastojak pri ruci, priprema zimnice donosi i posebno zadovoljstvo, jer nema lepšeg osećaja od domaće hrane pripremljene sopstvenim rukama.

Kako pripremiti paradajz za zimnicu

Paradajz dobro operite, presecite na polovine i odstranite tvrdi središnji deo. Pripremljene tegle napunite paradajzom, vodeći računa da ih ne punite do samog vrha.

U seckalici usitnite:

jednu papriku,

jednu glavicu belog luka,

vezu svežeg peršuna.

Dobijenu mešavinu ravnomerno rasporedite preko paradajza u svakoj tegli.

Priprema preliva

U šerpu sipajte:

1,5 litara vode,

2 lovorova lista,

nekoliko zrna bibera,

1,5 supenu kašiku soli,

3 supene kašike šećera.

U svaku teglu dodajte po jednu supenu kašiku 9% alkoholnog sirćeta.

Kada preliv provri, pažljivo ga sipajte u tegle preko paradajza.

Pasterizacija

Tegle zatvorite novim, čistim poklopcima.

Na dno veće šerpe stavite kuhinjsku krpu, poređajte tegle i nalijte toplu vodu tako da dopire skoro do poklopaca.

Kada voda provri, pasterizujte tegle oko 20 minuta na 80 stepeni Celzijusa.

Nakon toga ostavite ih da se postepeno ohlade u istoj vodi, a zatim ih odložite na hladno, suvo i tamno mesto.

Kako koristiti paradajz iz zimnice

Ovako pripremljen paradajz može biti odličan dodatak brojnim jelima tokom zime. Koristite ga za pripremu:

supa i čorbi,

domaćih sosova,

variva,

testenina,

salata.

Pravilno pripremljena zimnica pomoći će da paradajz sačuva svoju punoću ukusa i sočnost, pa će svako jelo imati prirodnu aromu domaćeg povrća.