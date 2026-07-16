Jul je mesec kada paradajz i krastavci najviše napreduju, ali upravo tada baštovani najčešće prave jednu veliku grešku. Večita dilema je ista – da li plastenik treba ostaviti otvoren preko noći ili ga zatvoriti?

Ispostavlja se da ne postoji jedan odgovor koji važi za sve. Ono što prija paradajzu, može da naškodi krastavcima, pa je važno da znate kada plastenik treba da "diše", a kada da sačuva toplotu.

Zatvoren plastenik je raj za gljivice

Ako plastenik ostane potpuno zatvoren, tokom noći se zbog razlike između dnevne i noćne temperature stvara kondenzacija. Vlaga se zadržava na zidovima i lišću biljaka, a upravo to pogoduje razvoju bolesti.

Agronomi upozoravaju da se u takvim uslovima mnogo lakše razvijaju:

plamenjača kod paradajza,

pepelnica i plamenjača kod krastavaca,

smeđa pegavost i druge gljivične bolesti.

Zato plastenik mora da ima dovoljno svežeg vazduha, naročito tokom leta.

Ali ni otvorena vrata nisu uvek dobro rešenje

S druge strane, ako celu noć ostavite širom otvorena vrata, biljke mogu da pretrpe temperaturni šok.

Paradajz i paprika sporije usvajaju hranljive materije kada temperatura padne ispod 12 stepeni, dok su krastavci još osetljiviji. Njima je za normalan rast potrebno najmanje 16 stepeni tokom noći. Ako temperatura padne na oko 10 stepeni, rast gotovo potpuno staje, a zametnuti plodovi mogu da počnu da otpadaju.

Najbolje rešenje je kompromis

Iskusni povrtari zato ne drže plastenik ni stalno otvoren ni potpuno zatvoren.

Najbolje je da ga predveče zatvorite kako bi sačuvao toplotu skupljenu tokom dana, a da ga rano ujutru otvorite i pustite vlagu napolje.

Ako su noći veoma tople, iznad 15 stepeni, plastenik može da ostane delimično otvoren.

Ne otvarajte vrata, već krovne otvore

Jedna od najčešćih grešaka je ostavljanje vrata širom otvorenih.

Hladan vazduh tada ulazi pri dnu plastenika i direktno hladi koren biljaka. Mnogo je bolje otvoriti gornje otvore ili krovne prozore, jer topao i vlažan vazduh prirodno izlazi nagore, bez stvaranja jakog promaje oko biljaka.

Ako ne dolazite svaki dan...

Mnogi u baštu odlaze samo vikendom, pa ne mogu svakodnevno da otvaraju i zatvaraju plastenik.

U tom slučaju stručnjaci preporučuju:

automatske otvarače za prozore koji rade bez struje,

sloj malča od slame ili pokošene trave koji smanjuje isparavanje,

izbegavanje zalivanja kasno uveče, jer dodatna vlaga povećava stvaranje kondenzacije tokom noći.

Najvažnije pravilo

Ne postoji isto pravilo za sve kulture.

Paradajz više voli suv vazduh i bolje podnosi provetravanje, dok krastavci vole više vlage i toplije noći. Upravo zato način provetravanja treba prilagoditi onome što gajite, jer samo nekoliko pogrešnih noći može da utiče na rod mnogo više nego što većina baštovana misli.