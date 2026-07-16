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Jedna otvorena vrata mogu da upropaste krastavce, a zatvorena paradajz: Evo kako se plastenik pravilno provetrava u julu
Jedna od najčešćih grešaka je ostavljanje vrata širom otvorenih.
Devojke otišle na odmor i u iznajmljenom apartmanu ugledale jednu fotografiju: Jeza im je prošla niz kičmuPrethodna vest
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