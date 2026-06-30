Uzgoj paradajza u bašti, na balkonu ili u plasteniku za mnoge predstavlja pravo zadovoljstvo. Ipak, često se dešava da biljke daju veliki broj sitnih i manje ukusnih plodova, umesto krupnog, sočnog paradajza kakav svi priželjkuju.

Stručnjaci za hortikulturu ističu da je uzrok vrlo čest, ali i da postoji jednostavna tehnika koja može značajno poboljšati kvalitet roda.

Zašto paradajz ostaje sitan?

Kada biljka počne da cveta i formira plodove, prirodno nastoji da proizvede što veći broj semenki, odnosno što više paradajza. Na jednom grozdu može se razviti osam, deset ili čak više plodova.

Međutim, biljka raspolaže ograničenom količinom vode i hranljivih materija koje crpi iz korena. Kada te resurse raspodeli na veliki broj plodova, oni ostaju manji, imaju tvrđu pokožicu i slabiji ukus.

Tehnika koja daje krupnije plodove

Stručnjaci iz kompanije Juliana, u saradnji sa Britanskim kraljevskim hortikulturnim društvom (RHS), preporučuju tehniku poznatu kao proređivanje plodova na grozdu (truss pruning).

Suština metode je jednostavna – uklanjanjem dela plodova biljka svu energiju usmerava na preostale, koji zbog toga postaju znatno krupniji, slađi i mesnatiji.

Ova tehnika posebno je korisna kod krupnoplodnih sorti, poput volovskog srca, čiji plodovi mogu postati toliko teški da opterete i polome grane.

Kada treba obaviti proređivanje?

Jun je idealan period za ovu meru, jer biljke tada intenzivno formiraju grozdove i plodove, pre nego što počne glavni period sazrevanja.

Preporuke stručnjaka su:

U plastenicima ili zatvorenom prostoru – kada biljka razvije sedam cvetnih grozdova.

– kada biljka razvije sedam cvetnih grozdova. Na otvorenom, u bašti ili saksiji – čim se formiraju četiri grozda.

Kako pravilno prorediti paradajz?

Postupak je jednostavan i ne zahteva poseban alat.

Na svakom grozdu poželjno je ostaviti četiri do šest najzdravijih plodova.

Potrebno je ukloniti:

najsitnije plodove,

deformisane ili oštećene primerke,

plodove koji rastu na krajevima ili donjem delu grozda.

Najbolje je ostaviti plodove koji su se prvi formirali i nalaze se bliže glavnoj stabljici, jer imaju najveći potencijal za rast.

Redovna kontrola donosi bolji rod

Tokom juna preporučuje se redovan obilazak biljaka i pregled grozdova. Ukoliko primetite da su pojedine grane preopterećene, ponovite postupak proređivanja.

Na taj način biljka će energiju usmeriti na manji broj plodova, koji će biti krupniji, puniji soka i intenzivnijeg ukusa, a istovremeno će se smanjiti rizik od lomljenja grana pod težinom roda.