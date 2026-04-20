Ako mislite da su krastavci biljka koja uspeva „sama od sebe“, možda je vreme da promenite pristup. Iako im prijaju sunce, voda i kvalitetno zemljište, najbolji rezultati u bašti postižu se kada ih kombinujete sa pravim biljkama.

Iskusni baštovani odavno koriste takozvanu kombinovanu sadnju, jer ona može da poveća prinos, ojača biljke i smanji pojavu štetočina – potpuno prirodno, bez upotrebe hemije.

Krastavci brzo napreduju i obilno rađaju, ali njihov puni potencijal dolazi do izražaja tek uz „dobre komšije“.

Najbolje biljke uz krastavce

Jedan od najkorisnijih saveznika krastavaca je mirođija. Ova biljka privlači oprašivače i korisne insekte koji se hrane štetočinama, što doprinosi zdravijem rastu i boljem prinosu.

Odličan izbor je i neven. Pored toga što unosi boju u baštu, poznat je kao prirodna zaštita od lisnih vaši, pa krastavcima obezbeđuje stabilnije uslove za razvoj.

Krastavci se dobro slažu i sa mahunarkama, poput graška i pasulja. Ove biljke obogaćuju zemljište azotom, što direktno podstiče rast i povećava rodnost.

Takođe, beli i crni luk mogu biti korisni susedi. Njihov intenzivan miris odbija brojne štetočine i dodatno štiti biljke.

Šta izbegavati u blizini krastavaca

Ipak, nisu sve biljke pogodne za zajedničku sadnju. Krompir, žalfija i pojedine aromatične biljke mogu negativno uticati na rast krastavaca i povećati rizik od bolesti.

Zato je važno pažljivo planirati raspored u bašti – pravilna kombinacija biljaka može napraviti veliku razliku u zdravlju i prinosu vaših krastavaca.