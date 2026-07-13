Pored vežbanja i fizičke aktivnosti, doktor Amir Kan izdvaja jednu zabavnu i korisnu naviku koju bi trebalo uvrstiti u svakodnevicu jer donosi brojne koristi za mozak i mentalno zdravlje.

Reč je o – čitanju.

Poznati lekar kaže da je čitanje mnogo više od zabave. On trenutno čita roman Yesteryear autorke Karo Kler Berk, jednu od najzapaženijih knjiga ovog leta. Objasnio je i zašto toliko voli knjige i zbog čega bi svi trebalo da odvoje vreme za njih.

Čitanje je trening za mozak

Prema njegovim rečima, čitanje aktivira različite delove mozga odgovorne za pamćenje, pažnju, jezik i maštu.

„Sa naučne strane gledano, čitanje je odličan trening za mozak. Aktivira oblasti zadužene za pamćenje, koncentraciju, govor i imaginaciju, čime se stvara takozvana kognitivna rezerva. Ona može da pomogne u zaštiti od opadanja kognitivnih sposobnosti kako starimo“, objasnio je dr Kan.

Smanjuje stres

Još jedna velika prednost čitanja jeste to što pomaže u kontroli stresa.

„Kada se udubite u dobru knjigu, potpuno se izgubite u priči. Taj osećaj opuštenosti veoma je prijatan i može pozitivno da utiče na dugoročno zdravlje“, kaže lekar.

Razvija empatiju

Čitanje, naročito romana, omogućava da svet posmatramo iz ugla drugih ljudi.

„Kada se poistovetite sa likovima, bolje razumete njihove emocije i iskustva. Upravo zato čitanje dokazano razvija empatiju“, ističe dr Kan.

Produžava životni vek

Jedan od razloga zbog kojih lekar posebno preporučuje čitanje jeste veliko istraživanje koje je pokazalo da su ljudi koji čitaju knjige više od tri i po sata nedeljno imali oko 20 odsto manji rizik od smrti tokom trajanja studije u poređenju sa onima koji nisu čitali.

To znači da je dovoljno oko 30 minuta čitanja dnevno da steknete ovu korisnu naviku.

Dr Kan naglašava da to ne znači da čitanje samo po sebi produžava život, ali predstavlja još jedan dokaz koliko je važno negovati i mentalno, a ne samo fizičko zdravlje.

Čitanje kao svakodnevna briga o sebi

Lekar kaže da u proseku pročita jednu knjigu na svake dve nedelje, najčešće uveče u krevetu.

„Ako me ikada vidite sa nosom u knjizi, znajte da je to moj način da brinem o sebi“, poručio je.

Njegovi pratioci složili su se da je čitanje jedan od najboljih načina za opuštanje. Mnogi su napisali da leti još više uživaju u knjigama, posebno kada čitaju u bašti ili na terasi uz zvuke prirode, piše Express.