Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je u Ministarstvo spoljnih poslova Francuske, gde će se sastati sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, nakon čega će biti održan prvi sastanak nove Antibalističke koalicije.

Prema saopštenju Jelisejske palate, sastanak će biti posvećen jačanju zaštite Ukrajine od balističkih pretnji, razvoju industrijske saradnje i povezivanju odbrambenih kapaciteta evropskih država i kompanija.

Kasnije tokom dana u Palati invalida, barokno-klasicističkoj građevini u centru Pariza, biće održan samit "Koalicije voljnih", kojim će kopredsedavati Makron, britanski premijer Kir Starmer i nemački kancelar Fridrih Merc.

Na samitu će biti razmatrana dalja vojna podrška Ukrajini, pojačavanje pritiska na Rusiju, uključujući mere protiv ruske "flote u senci", kao i planiranje bezbednosnih garancija za Ukrajinu. Očekuje se učešće 23 šefova država i vlada partnerskih zemalja, a Ukrajina će tom prilikom partnerima predstaviti svoj Antibalistički program.