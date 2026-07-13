Britanski privatni bezbednosno-politički analitički centar nazvan “Međunarodni institut za strateške studije” (IISS), pozivajući se na procene američkih obaveštajnih službi, objavio je analizu prema kojoj bi Kina do 2035. godine mogla da raspolaže sa oko 4.000 hipersoničnih raketa, dok bi Rusija mogla imati oko 1.000.

Ovakve procene već utiču na vojno planiranje Vašingtona, tvrde. Pentagon ubrzava razvoj protivraketne odbrane, povećava proizvodnju presretača i planira nabavku velikog broja raketa dugog dometa kako bi odgovorio na moguće promene u odnosu snaga.

Kina i Rusija u fokusu američkih procena

Prema podacima koje navodi IISS, američke službe procenjuju da Kina trenutno raspolaže sa približno 600 hipersoničnih raketa, dok Rusija ima između 200 i 300. U ruski arsenal ubrajaju se sistemi 3M22 Cirkon, H-47M2 Kindžal i strateški sistem Avangard.

Za narednih devet godina američke procene predviđaju nagli rast kineskog arsenala, koji bi mogao da dostigne oko 4.000 projektila, uključujući i raketu DF-27. Ruski arsenal bi, prema istoj proceni, mogao da poraste na približno 1.000 hipersoničnih raketa.

Američke procene ne otkrivaju projekcije kineske i ruske hipersonike, analiza obuhvata i druge kategorije naoružanja. Vašington posebno prati R-37M, PL-15 i PL-17, rakete koje svojim velikim dometom ugrožavaju tankere, leteće radare i komandne avione na kojima počiva zapadni način vazdušnog ratovanja.

Kada su u pitanju rakete vazduh-vazduh veoma velikog dometa, procenjuje se da Rusija trenutno poseduje između 300 i 600 projektila. Kina, prema istim procenama, raspolaže sa oko 1.000 sličnih raketa. Do 2035. godine broj ruskih raketa ove klase mogao bi da dostigne oko 1.000, dok bi Kina mogla da poveća arsenal na čak 5.000.

Širi rast kineskog raketnog potencijala

Izveštaj navodi da američke službe procenjuju kako Kina trenutno poseduje oko 400 interkontinentalnih balističkih raketa baziranih na kopnu. Taj broj bi do 2035. mogao da poraste na oko 700.

Istovremeno se očekuje rast kineskih pomorskih nuklearnih kapaciteta. Broj balističkih raketa koje nose podmornice mogao bi da bude povećan sa sadašnjih 72 na oko 132.

Poseban rast predviđa se i kod krstarećih raketa koje lansiraju kineski bombarderi, ratni brodovi i podmornice. Njihov broj bi, prema procenama, mogao da poraste sa oko 1.000 na približno 5.000 do sredine naredne decenije. Kao glavni nosači navode se strateški bombarderi H-6, površinski ratni brodovi i podmorničke snage.

IISS: dugoročne procene nisu nepogrešive

Autori izveštaja ističu da su se američke obaveštajne procene u prošlosti više puta pokazale previše pesimističnim ili zasnovanim na najnepovoljnijim mogućim scenarijima.

Kao primer navodi se Ramsfeldova komisija iz 1998. godine, koja je procenila da bi Iran i Severna Koreja mogli razviti interkontinentalne balističke rakete u roku od pet godina. Taj scenario se nije ostvario u predviđenom roku.

IISS ocenjuje da ovakvi primeri pokazuju koliko su dugoročne vojne projekcije neizvesne, iako upravo na njima države često zasnivaju višegodišnje planove razvoja svojih oružanih snaga.

Pentagon već povećava ulaganja

Bez obzira na ograničenja ovakvih procena, Pentagon ih već koristi kao osnov za ubrzano jačanje sopstvenih kapaciteta.

U februaru 2026. godine Ministarstvo odbrane SAD zaključilo je novi ugovor sa kompanijom RTX radi povećanja proizvodnje protivraketnih presretača SM-3 Block IIA i SM-3 Block IB. Paralelno sa tim planirana je nabavka do 10.000 krstarećih raketa za lansiranje sa kopna, oko 4.300 krstarećih raketa koje će nositi avioni, kao i čak 12.000 jeftinijih hipersoničnih projektila Blackbeard.

Treba imati u vidu da su svi navedeni brojevi procene američkih obaveštajnih službi na koje se poziva britanski analitički centar IISS. Stvarni broj hipersoničnih i drugih raketa u kineskim i ruskim arsenalima nije javno poznat, niti ga može pouzdano znati bilo koja obaveštajna služba treće države. Precizne podatke o sopstvenim zalihama praktično poznaje samo uski krug ljudi u Kini i Rusiji, dok isto važi i za američke arsenale.

Ipak, ovaj izveštaj je posebno zanimljiv jer nam govori o tome šta danas zabrinjava zapadne vojne planere više nego samo brojčano stanje. Osim očekivane zabrinutosti zbog kineske i ruske hipersonične prednosti, posebnu pažnju privlače i projekcije o naglom rastu arsenala raketa vazduh-vazduh velikog dometa. Upravo u toj oblasti Zapad za sada nema operativne sisteme sa uporedivim dometom, dok Sjedinjene Američke Države, uprkos veoma intenzivnom razvoju, i dalje nemaju nijednu hipersoničnu raketu koja je operativno uvedena u naoružanje.