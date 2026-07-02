Pravljenje domaćeg kečapa mnogima predstavlja omiljeni letnji posao, ali jedan korak često oduzima najviše vremena – uklanjanje kožice sa paradajza. Osim što zahteva strpljenje, neočišćena kožica može da oteža mlevenje, jer se zadržava u mašini i usporava ceo proces.

Iskusne domaćice zato godinama primenjuju jednostavan trik koji znatno ubrzava pripremu.

Kako najlakše skinuti kožicu sa paradajza?

Pre mlevenja paradajz kratko potopite u ključalu vodu, svega 30 do 60 sekundi. Zatim ga prebacite u hladnu vodu kako biste zaustavili proces kuvanja.

Nakon toga kožica će se veoma lako odvajati i moći ćete da je skinete gotovo bez napora.

Na ovaj način paradajz se lakše obrađuje, brže prolazi kroz mašinu za mlevenje, a smanjuje se i mogućnost da se kožica zaglavi u mehanizmu.

Za domaći kečap birajte potpuno zreo paradajz

Jednako važan kao i sama priprema jeste izbor plodova.

Za domaći kečap najbolje je koristiti potpuno zreo, mesnat paradajz bogat sokom i prirodnim šećerima. Takvi plodovi daju intenzivniji ukus, lepšu boju i zahtevaju manje dodataka tokom kuvanja.

Sa druge strane, zeleni ili nedovoljno zreli paradajz može uneti višak kiselosti i uticati na konačan ukus kečapa.

Šta ako paradajz još nije sazreo?

Ako primetite da paradajz nije dovoljno zreo, ostavite ga nekoliko dana na sobnoj temperaturi.

Tokom tog perioda plodovi će prirodno sazreti, omekšati i razviti puniju aromu, što će se kasnije osetiti i u gotovom domaćem kečapu.

Uz ova dva jednostavna saveta – kratko blanširanje i pažljiv izbor potpuno zrelih plodova – priprema domaćeg kečapa biće brža, lakša i bez nepotrebnog zastoja prilikom mlevenja.