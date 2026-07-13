Na blokadersko-opozicionoj sceni ništa novo. Opet sukobi i borbe oko fotelja i vlasti i toga ko će da bude na listama za izbore.

Ovaj put sukob je izbio nakon što je Nebojša Zelenović nazvao Rodoljuba Šabića i ostale koji su odlučili da budu članovi REM-a "lažnim ekspertima, jeftinim folirantima i sitnim dušama bez trunke obraza."

Na to mu je odgovorio Nebojša Kojić član Glavnog odbora Demokratske stranke:

"U ime normalnih članova i funkcionera Demokratske stranke, najiskrenije se izvinjavam gospodinu Rodoljubu Šabiću. Poštovani Rodoljube Sabicu, gospodin koji Vas proziva nije izabran na skupštini

Demokratske strane, on mu više dođe kao prizetko bez miraza. Ne zna baš domaćinski da razmišlja."