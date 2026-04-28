Paradajz je biljka koju gotovo svako ima u bašti – nije preterano zahtevan, a daje obilje krupnih, crvenih i sočnih plodova.

Ukoliko ste početnik u povrtarstvu, a želite da vam ovogodišnji rod paradajza bude za primer, možete isprobati dva jednostavna trika koji doprinose boljem rastu i ukusnijim plodovima.

Najpre obratite pažnju na način sadnje. Kada se sadnica paradajza položi u zemlju umesto da se sadi potpuno uspravno, iz stabljike može početi da se razvija dodatno korenje. To biljci daje jači korenov sistem, veću otpornost na sušu i bolje usvajanje hranljivih materija, što na kraju može doprineti obilnijem rodu. Važno je da vrh biljke sa listovima ostane iznad zemlje, kako bi mogao da se usmeri ka svetlosti i nastavi normalan rast.

Kada paradajz ojača i krene intenzivnije da se razvija, neki baštovani dodaju i malu količinu sode bikarbone oko biljke, vodeći računa da ne dođe u direktan kontakt sa stabljikom. Ovaj postupak se ponekad koristi da bi se promenile karakteristike zemljišta i, prema iskustvu pojedinih baštovana, poboljšao ukus plodova.

Uz ovakve jednostavne mere, paradajz može bolje napredovati tokom sezone i dati zdravije i kvalitetnije plodove, posebno kada se kombinuju sa redovnim zalivanjem i dobrom sunčevom svetlošću.