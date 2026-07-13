Priprema kupus salate deluje jednostavno, ali prema rečima kuvara Nebojše Stamenovića, poznatijeg kao Neša Travka, jedan detalj može napraviti razliku – redosled kojim dodajete ulje i sirće.

On smatra da prvo treba dodati ulje, a tek potom sirće.

– Prvo ide ulje, naravno, jer će ono da zatvori tamo gde je seckan kupus da nam ne odu vitamini. Da smo prvo stavili sirće, to onda ne bi valjalo – rekao je Neša Travka, prenosi Novi.ba.

Iako ova tvrdnja nije potvrđena naučnim dokazima, mnogi domaći kuvari upravo ovim redosledom pripremaju kupus salatu.

Recept Neše Travke za kupus salatu

Za pripremu ove salate biće vam potrebni:

sitno seckani kupus,

malo žutog šećera,

so,

kurkuma,

biber,

senf,

slačica,

maslinovo ulje,

sirće.

Nakon što dodate sve sastojke, kupus treba dobro izgnječiti rukama kako bi pustio sokove i upio začine. Upravo ovaj korak, prema mišljenju mnogih kuvara, doprinosi punijem ukusu i mekšoj teksturi salate.

Zašto je kupus dobar izbor?

Kupus je bogat vitaminom C, vlaknima i antioksidansima, zbog čega se često nalazi na jelovniku kao prilog uz brojna jela. Bilo da ga pripremate po tradicionalnom receptu ili eksperimentišete sa začinima, ova jednostavna salata ostaje jedan od najpopularnijih priloga u domaćoj kuhinji.