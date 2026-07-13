Godinama se verovalo da je 10.000 koraka dnevno idealan cilj za očuvanje zdravlja i dobru fizičku formu. Međutim, nova istraživanja ukazuju na to da bi značajne koristi za organizam mogle da se postignu i sa manjim brojem koraka.

Naučnici navode da redovno hodanje može pozitivno uticati na zdravlje srca, mentalno stanje i smanjenje rizika od pojedinih ozbiljnih bolesti. Rezultati studije objavljene u časopisu „Lancet Public Health“ sugerišu da broj koraka koji donosi najveće koristi možda nije onaj koji se decenijama smatrao standardom.

Odakle potiče preporuka od 10.000 koraka?

Prema istraživačima, popularni cilj od 10.000 koraka dnevno nema čvrstu naučnu osnovu.

Glavna autorka studije, dr Melodi Ding, objasnila je da je ova brojka postala široko prihvaćena, iako prvobitno nije nastala na osnovu medicinskih dokaza.

Poreklo preporuke vezuje se za Japan šezdesetih godina prošlog veka, kada je pred Olimpijske igre u Tokiju predstavljen pedometar pod nazivom „manpo-kei“, što u prevodu znači „brojač od 10.000 koraka“. Taj broj je kasnije postao globalno prepoznat kao cilj koji koriste brojne aplikacije i uređaji za praćenje aktivnosti.

Oko 7.000 koraka dnevno donosi velike koristi

U novoj studiji analizirani su podaci iz ranijih istraživanja koja su obuhvatila više od 160.000 odraslih osoba širom sveta.

Rezultati su pokazali da je oko 7.000 koraka dnevno povezano sa značajnim smanjenjem rizika od različitih zdravstvenih problema.

U poređenju sa osobama koje su pravile oko 2.000 koraka dnevno, kod aktivnijih učesnika primećen je manji rizik od:

kardiovaskularnih bolesti,

pojedinih vrsta raka,

demencije,

depresije.

Istraživači ipak naglašavaju da određene rezultate treba tumačiti oprezno, jer su neke procene zasnovane na ograničenom broju dostupnih studija.

Koristi počinju i sa manjim brojem koraka

Analiza je pokazala da pozitivni efekti hodanja počinju da se primećuju mnogo pre dostizanja 7.000 koraka.

Već oko 4.000 koraka dnevno može predstavljati značajno poboljšanje u odnosu na veoma nizak nivo aktivnosti, dok se najveći deo zdravstvenih koristi kod mnogih pokazatelja ostvaruje do približno 7.000 koraka.

Najvažnije je da se krećete

Stručnjaci ističu da broj na aplikaciji ili pametnom satu ne bi trebalo da bude jedini cilj. Mnogo je važnije da se kretanje redovno uključi u svakodnevni život.

Jon Strajd iz Dorseta, koji često napravi i do 16.000 koraka dnevno, za BBC je rekao da najveću vrednost vidi u samom hodanju, boravku napolju i vremenu provedenom u aktivnosti, a ne samo u brojci koja se pojavi na telefonu.

Nakon srčanog udara 2022. godine, svakodnevne šetnje postale su deo njegove rutine, a praćenje koraka dodatna motivacija da ostane aktivan.

Hodanje nije jedini oblik aktivnosti

Stručnjaci podsećaju da se fizička aktivnost ne meri samo brojem koraka. Svetska zdravstvena organizacija i dalje preporučuje najmanje 150 minuta umerene ili 75 minuta intenzivne aerobne aktivnosti nedeljno.

Zdravlju mogu doprineti i druge aktivnosti poput vožnje bicikla, plivanja, baštovanstva, kao i svakodnevni kućni poslovi.

Najvažnija poruka istraživanja jeste da nije neophodno juriti savršen broj – svaki dodatni korak i redovno kretanje mogu imati pozitivan uticaj na organizam.