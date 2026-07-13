Ljuštenje kuvanih jaja često ume da bude pravi izazov, posebno kada se ljuska teško odvaja od belanceta i sa sobom skida delove jajeta. Ipak, jedan jednostavan kuhinjski trik može da olakša ovaj posao i uštedi vreme.

Posebno kada se pripremaju salate, predjela ili praznična trpeza, važno je da kuvana jaja ostanu cela i uredna. Zbog toga mnogi koriste sastojak koji se već nalazi u gotovo svakoj kuhinji – sodu bikarbonu.

Soda bikarbona pomaže kod lakšeg ljuštenja

Trik je jednostavan: u vodu u kojoj kuvate jaja dodajte jednu kašičicu sode bikarbone.

Problem sa ljuštenjem najčešće se javlja kod veoma svežih jaja, jer se tanka opna između ljuske i belanceta čvršće vezuje za površinu jajeta. Zbog toga se prilikom skidanja ljuske često oštete i delovi belanceta.

Soda bikarbona menja uslove u vodi tokom kuvanja, što može doprineti lakšem odvajanju membrane od jajeta. Rezultat su urednije oljuštena jaja koja lepše izgledaju prilikom serviranja.

Zašto so i sirće ne rešavaju problem?

Mnogi u vodu za kuvanje dodaju so ili sirće, ali njihova uloga uglavnom nije direktno povezana sa lakšim ljuštenjem.

Ovi sastojci mogu pomoći ako ljuska pukne tokom kuvanja, jer mogu doprineti tome da se belance brže stegne i manje iscuri iz jajeta.

Za razliku od njih, soda bikarbona deluje upravo na sloj koji otežava odvajanje ljuske, zbog čega je često izbor kada želite brzo i uredno čišćenje jaja.

Kako postići najbolji rezultat?

Za najbolje rezultate pratite nekoliko jednostavnih koraka:

Stavite jaja u šerpu i prelijte ih vodom. Dodajte jednu kašičicu sode bikarbone. Kuvajte ih na uobičajen način. Kada su gotova, odmah ih prebacite u hladnu ili ledenu vodu.

Naglo hlađenje pomaže da se ljuska lakše odvoji od belanceta.

Prilikom ljuštenja dovoljno je da jaje blago udarite o tvrdu površinu sa svih strana. Kada se naprave sitne pukotine po celoj ljusci, ona se obično skida u većim delovima.

Kako sprečiti pucanje jaja tokom kuvanja?

Pucanje ljuske često se događa kada se hladna jaja iz frižidera odmah stave u vrelu vodu. Nagla promena temperature može izazvati oštećenje ljuske.

Da biste smanjili rizik:

ostavite jaja nekoliko minuta na sobnoj temperaturi pre kuvanja;

ne stavljajte ih naglo iz hladnog u ključalu vodu;

kuvajte ih postepeno.

Ako neko jaje ipak pukne tokom kuvanja, prstohvat soli u vodi može pomoći da se belance brže stegne i smanji curenje.

Koliko dugo treba kuvati jaja?

Za tvrdo kuvana jaja najčešće je dovoljno 10 do 12 minuta kuvanja nakon što voda provri.

Predugo kuvanje može promeniti izgled i teksturu žumanceta, koje tada može dobiti sivkastu nijansu.

Kombinacija pravilnog vremena kuvanja, hlađenja u ledenoj vodi i dodatka sode bikarbone može znatno olakšati pripremu. Ovaj jednostavan i povoljan trik ne menja ukus jaja, ali može uštedeti vreme i sprečiti nerviranje u kuhinji.