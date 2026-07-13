Ljubitelji pice koji se nalaze van Italije ne moraju dalje da traže – lista Top Pizza Europa 2026 otkriva najbolje picerije širom kontinenta.

Iako će Italija zauvek ostati svetska prestonica pice, ostatak kontinenta ima mnogo toga da ponudi ljubiteljima pice.

Vodič Top Pizza Europa 2026 donosi pregled čak 60 najboljih picerija u Evropi van Italije iz 35 evropskih zemalja. Predstavlja i rang listu najboljih picerija u Evropi.

London ima najbolju piceriju u Evropi

Na ukupnoj listi od 200 picerija najzastupljenija je Španija sa 29 restorana, zatim slede Francuska sa 24 i Engleska sa 22. Među gradovima prednjače Pariz sa 17 picerija, London sa 15 i Madrid sa devet.

Titulu najbolje picerije u Evropi, van Italije, treću godinu zaredom osvojila je Napoli on the Road iz londonskog Sohoa.

Njen osnivač, Mišele Paskarela, posao je započeo iz kombija koji je imao peći na drva, pripremajući picu na ulicama Londona i na pijacama. Danas njegov restoran ima tri lokacije u gradu.

Prema oceni vodiča, upravo testo predstavlja najveći kvalitet ove picerije.

„Testo je lagano, vazdušasto i savršeno nosi originalne, ali nikada preterane dodatke. Sve tri lokacije – Čizvik, Ričmond i Soho – nude isti visok kvalitet i prepoznatljivo iskustvo“, navodi se u obrazloženju.

Drugo mesto pripalo Madridu

Na drugom mestu našla se picerija Baldorija iz Madrida, smeštena u prestižnoj četvrti Golden Mile.

Naziv restorana znači „veliko slavlje“, a njegova ponuda se zasniva na tradicionalnoj italijanskoj kuhinji pripremljenoj od sastojaka uvezenih iz Italije.

Pored velikog izbora predjela, pasta i deserata, posebno se izdvaja klasična napolitanska margarita,. Restoran ima živopisni enterijer, brzu uslugu i živu muziku.

Francuska osvojila treće mesto

Treće mesto zauzela je picerija IMperfetto iz mesta Puto, u zapadnom predgrađu Pariza.

Mali restoran sa ograničenim brojem mesta poznat je po napolitanskim picama od svežih sastojaka i odlično izbalansiranim ukusima.

Autori vodiča posebno preporučuju picu Margherita Pop, pripremljenu sa blagim provolone sirom, biberom i parmezanom koji je odležao 60 meseci. Ovu picu opisuju kao „intenzivnu i izuzetno dobro osmišljenu“, piše Euronews.

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