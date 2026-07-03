Paradajz je jedna od najpopularnijih biljaka u baštama, a mnogi baštovani svake godine traže načine da dobiju zdravije biljke i bogatiji rod.

Jedna tehnika sadnje, koja je poslednjih godina postala veoma popularna na društvenim mrežama, podrazumeva da se rasad ne sadi uspravno, već gotovo vodoravno. Ljubitelji baštovanstva tvrde da ova metoda podstiče razvoj snažnijeg korenovog sistema, što može doprineti boljem rastu biljke.

Zašto se paradajz sadi vodoravno?

Popularni baštovanski kreator sadržaja @creative_explained pokazao je postupak koji mnogi baštovani koriste već godinama.

Pre sadnje uklanja se veći deo donjih listova, ostavljajući samo nekoliko na vrhu biljke. Zatim se iskopa plitak kanal u zemlji, a rasad se položi gotovo horizontalno, tako da iznad površine ostane samo vršni deo sa listovima.

Nakon zatrpavanja, vrh biljke će se prirodno uspraviti i nastaviti da raste prema svetlosti.

U čemu je prednost ove metode?

Stabljika paradajza ima sposobnost da razvija dodatne korenove duž dela koji je u zemlji.

Zbog toga vodoravno posađena biljka može formirati razvijeniji korenov sistem nego kada se sadi klasično, uspravno. Snažniji koren pomaže biljci da efikasnije usvaja vodu i hranljive materije, što može doprineti boljem razvoju i većem broju plodova.

Ova tehnika posebno je korisna kod izduženog rasada koji je prerastao pre presađivanja.

Kako pravilno posaditi paradajz?

Postupak je jednostavan:

uklonite donje listove sa rasada;

pažljivo rastresite korenovu balu;

iskopajte plitak kanal umesto duboke rupe;

položite biljku gotovo vodoravno;

zatrpajte stabljiku zemljom, ostavljajući samo vrh sa nekoliko listova iznad površine.

Nakon nekoliko dana vrh će se uspraviti, dok će ispod zemlje početi razvoj novih korenova.

Bonus savet: Povrće koje možete ponovo uzgojiti

Ako želite da smanjite količinu otpada u domaćinstvu, pojedine vrste povrća mogu ponovo da izrastu iz ostataka koje biste inače bacili.

Među njima su:

mladi luk;

celer;

rimska salata;

bosiljak.

Dovoljno je da donji deo biljke stavite u posudu sa vodom. Kada razvije novo korenje, možete ga presaditi u saksiju ili baštu.

Ova metoda neće obezbediti velike prinose, ali predstavlja jednostavan način da produžite životni vek pojedinih biljaka i uvek imate sveže začinsko bilje ili povrće pri ruci.