Lubenica je jedno od omiljenih letnjih osveženja. Zahvaljujući tome što sadrži više od 90 odsto vode, odličan je izbor tokom visokih temperatura, a uz to ima malo kalorija i prijatno osvežava organizam.

Međutim, čim je donesu kući, većina ljudi napravi istu grešku – celu lubenicu odmah stavi u frižider.

Iako se čini da je to najbolji način da ostane sveža, stručnjaci za čuvanje hrane savetuju drugačije. Dok je cela i nije isečena, lubenicu je bolje držati na sobnoj temperaturi ili na hladnom i tamnom mestu.

Na taj način bolje čuva prirodne šećere i zadržava pun, slatkast ukus po kojem je prepoznatljiva. Previše niska temperatura može da uspori procese koji utiču na razvoj arome, pa mnogi primete da lubenica iz frižidera nije tako slatka kao što su očekivali.

Kada je isečete, pravila se menjaju

Nakon sečenja, lubenicu obavezno treba prebaciti u frižider kako bi ostala bezbedna za konzumaciju i što duže zadržala svežinu.

Najbolje je da je prekrijete providnom folijom ili je stavite u posudu sa poklopcem i čuvate na temperaturi između 3 i 5 stepeni Celzijusa. Tako neće upijati mirise druge hrane, a ostaće sočna i ukusna nekoliko dana.

Stručnjaci preporučuju da isečenu lubenicu pojedete u roku od tri do četiri dana.

Još jedna greška koju mnogi prave

Mnogi odmah po dolasku iz prodavnice ili sa pijace celu lubenicu iseku na sitne kockice i ostave ih u velikoj posudi.

Iako je to praktično, ovakav način čuvanja povećava površinu koja je izložena vazduhu, zbog čega lubenica brže gubi vlagu, svežinu i karakterističan ukus.

Ako ne planirate da je pojedete istog dana, bolje je da odsečete samo onoliko koliko vam je potrebno, dok ostatak ostavite u većem komadu.

Kako da znate da više nije za jelo?

Lubenicu ne bi trebalo jesti ako primetite da je dobila neprijatan ili kiselkast miris, ako je postala sluzava, promenila boju ili se na njoj pojavila buđ. Veoma mekana i kašasta tekstura takođe može biti znak da više nije bezbedna za konzumaciju.

Mali trik za još bolji ukus

Ako je lubenica već bila u frižideru, izvadite je desetak do petnaest minuta pre posluživanja.

Na sobnoj temperaturi njena prirodna aroma i slatkoća dolaze mnogo više do izražaja, pa će ukus biti znatno intenzivniji.