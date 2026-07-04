Obilazeći radove na izgradnji deonice buduće brze saobraćajnice "Osmeh Vojvodine", predsednik Aleksandar Vučić rekao je da će, ukoliko građani ponovo ukažu poverenje njegovoj politici, koristiti novi sistem koji će omogućiti detaljan nadzor nad infrastrukturnim projektima.

– Sad mi prave mašinu koju ću moći, ukoliko dobijemo poverenje naroda, u narednim godinama da vidim svaki put i svaku rupu, na svakom mestu, i kad je popravljena i ko je popravlja – rekao je Vučić.

Dodao je da će takav način kontrole značajno povećati odgovornost svih koji učestvuju u realizaciji infrastrukturnih projekata.

– I to će da bude pakao za ministre, radnike na putevima, za sve – poručio je predsednik.

Važan projekat za sever Srbije

Vučić je ovu izjavu dao tokom obilaska radova na brzoj saobraćajnici Bački Breg – Srpska Crnja, koja predstavlja deo projekta "Osmeh Vojvodine".

Ukupna dužina ove brze saobraćajnice iznosi 185,5 kilometara, a povezivaće granične prelaze sa Mađarskom i Rumunijom preko Sombora, Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Novog Bečeja i Kikinde.

Projektovana brzina na ovoj saobraćajnici biće 100 kilometara na sat, dok prostorni plan obuhvata više od 11.000 hektara, podeljenih na dva sektora i osam deonica.

Radove izvodi kompanija Azvirt

Za prvih pet deonica u ukupnoj dužini od 94,2 kilometra potpisan je okvirni komercijalni ugovor sa azerbejdžanskom kompanijom Azvirt.

Istovremeno je zaključen i ugovor o projektovanju i izvođenju radova na prvoj deonici dugoj 23 kilometra.

Ugovori su potpisani 18. marta ove godine u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Najavljeni sistem trebalo bi da omogući detaljnije praćenje infrastrukturnih radova širom Srbije, uključujući informacije o stanju puteva, izvršenim popravkama i odgovornim izvođačima, sa ciljem efikasnije kontrole realizacije projekata.