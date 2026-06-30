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Stručnjaci savetuju da se uređaji za kuvanje koriste racionalno kako bi se smanjila potrošnja električne energije
Trend koji nije samo trend, nego je i odličan za vrućinu: Komad garderobe koji ide uz sve doslovno, stoji svakoj građiPrethodna vest
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