Rastući računi za električnu energiju naveli su mnoge da se zapitaju koji kućni uređaji najviše utiču na potrošnju. Iako se najčešće pretpostavlja da su najveći potrošači frižider, veš mašina ili mašina za sušenje veša, podaci jednog istraživanja ukazuju na drugačiji zaključak.

Prema podacima Švedske agencije za energetiku, indukciona ploča za kuvanje može biti među najvećim potrošačima električne energije u domaćinstvu.

Indukciona ploča može trošiti više od frižidera

Rezultati istraživanja pokazuju da indukciona ploča, u zavisnosti od učestalosti korišćenja, može tokom godine potrošiti i do tri puta više električne energije nego frižider ili veš mašina.

Razlog je njena velika priključna snaga, koja se najčešće kreće između 1.000 i 3.000 vati. Iako se koristi kraće od mnogih drugih uređaja, velika snaga tokom svakodnevnog kuvanja značajno povećava ukupnu potrošnju.

Kolika može biti godišnja potrošnja?

Prema podacima istraživanja, ako se indukciona ploča koristi oko jedan sat dnevno, godišnja potrošnja može dostići približno 1.200 kWh.

Koliki će uticaj to imati na račun za struju zavisi od cene električne energije, izabrane tarife i navika u domaćinstvu, ali ovakav nivo potrošnje može predstavljati značajan deo ukupne godišnje potrošnje.

Kako smanjiti potrošnju?

Stručnjaci savetuju da se uređaji za kuvanje koriste racionalno kako bi se smanjila potrošnja električne energije.

Neki od korisnih saveta uključuju:

koristite posuđe odgovarajuće veličine za grejnu zonu,

kuvajte sa poklopcem kada je to moguće,

isključite ploču nekoliko minuta pre kraja pripreme i iskoristite preostalu toplotu,

izbegavajte nepotrebno dug rad na maksimalnoj snazi.

Iako se često smatra da najveće račune za električnu energiju prave frižider ili mašina za pranje veša, ovo istraživanje pokazuje da upravo indukciona ploča za kuvanje može biti jedan od najvećih potrošača u domaćinstvu, naročito ako se koristi svakodnevno.