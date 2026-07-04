Gledaoci su posle emitovanja epizode masovno komentarisali odluku produkcije, a mnogi smatraju da je jedan od takmičara bio nepravedno oštećen.

U pomenutoj emisiji snage su odmerili Marko Bošković, koji je igrao kao plavi takmičar, i Zoran Vučković na mestu crvenog takmičara. Međutim, već tokom prve igre "Slagalica" dogodila se situacija koja je zasenila ostatak emisije.

Voditeljka je od takmičara zatražila da saopšte koliko slova ima najduža reč koju su uspeli da sastave od ponuđenih slova. Marko je rekao da ima reč od sedam slova, dok je njegov protivnik prijavio da je sastavio reč od četiri slova.

Kada je došao red da otkrije odgovor, takmičar je izgovorio reč "telesno".

Međutim, računar nije prihvatio odgovor, pa je usledilo nekoliko sekundi tišine. Nakon toga voditeljka je objasnila da reč ne može biti priznata jer ima osam slova.

Takmičar je kratko odgovorio:

– Greška.

Na to je voditeljka uzvratila:

– Vaša greška.

Upravo ovaj kratak dijalog postao je glavna tema na društvenim mrežama. Brojni korisnici smatrali su da je situacija mogla drugačije da bude rešena ili da je trebalo detaljnije objasniti zbog čega odgovor nije prihvaćen.

U komentarima su mnogi stali na stranu takmičara, navodeći da je došlo do nesporazuma koji je mogao biti razjašnjen na licu mesta.

Pojedini gledaoci kritikovali su način na koji je voditeljka reagovala, dok su drugi branili pravila kviza i isticali da ih svi učesnici moraju poštovati bez izuzetka.

Rasprava se ubrzo proširila i na druge društvene mreže, gde su korisnici analizirali sporni trenutak i iznosili različita mišljenja o tome da li je produkcija trebalo da pokaže više razumevanja ili da ostane dosledna pravilima igre.

Iako ovakve situacije nisu česte u jednom od najgledanijih domaćih kvizova, upravo one često izazovu najveću pažnju publike. Jedna reč i nekoliko kratkih replika bili su dovoljni da pokrenu lavinu komentara i podele gledaoce, koji i dalje raspravljaju da li je odluka bila potpuno ispravna ili je takmičar ipak imao razloga da kaže samo jednu reč – "Greška."