Tokom safari ture svedočili su jednom od najređih prizora u divljini – porođaju planinske gorile.

Vlasnik safari agencije Kisembo Simba predvodio je obilazak nacionalnog parka u kojem žive ugrožene planinske gorile. Dok su posetioci sa bezbedne udaljenosti posmatrali jednu porodicu gorila, dogodilo se nešto potpuno neočekivano.

Jedna ženka planinske gorile počela je da se porađa pred očima prisutnih.

Umesto panike, ostale gorile iz grupe instinktivno su se okupile oko buduće majke, formirajući zaštitni krug koji joj je pružao sigurnost tokom dolaska mladunčeta na svet. Turisti su u tišini posmatrali prizor koji se izuzetno retko viđa čak i među istraživačima koji godinama proučavaju ove životinje.

Snimak ovog nesvakidašnjeg događaja ubrzo je objavljen na društvenim mrežama, gde je za kratko vreme prikupio veliki broj pregleda i dirljivih komentara ljudi iz celog sveta.

Uz video, Kisembo Simba objasnio je koliko je ovakav trenutak dragocen.

– Jedan od najlepših prizora u divljini jeste kada majka planinske gorile donese na svet svoje mladunče. Posle približno osam i po meseci trudnoće rađa bebu tešku oko dva kilograma. Od prvog trenutka čvrsto je privija uz sebe, štiti je i neguje sa neverovatnom pažnjom. Videti tek rođenu gorilu u šumi snažan je podsetnik koliko je život u divljini istovremeno lep i krhak – napisao je.

Stručnjaci navode da je porođaj planinske gorile u divljini izuzetno retko moguće videti. Prema podacima Fonda za gorile Dajan Fosi, ženke se najčešće porađaju noću, na skrovitim mestima, daleko od pogleda drugih životinja i ljudi. Zbog toga istraživači u većini slučajeva tek narednog dana pronalaze majku sa novorođenim mladunčetom, umesto da prisustvuju samom činu rađanja.

Ipak, istorija beleži nekoliko ovakvih trenutaka. Jedan od njih zabeležili su istraživači Fonda za gorile Dajan Fosi, koji su takođe posmatrali kako ostali članovi grupe okružuju ženku i mirno je štite dok na svet donosi mladunče.

Upravo zato stručnjaci smatraju da su snimci nastali u Ugandi dragoceni ne samo zbog svoje emotivne vrednosti, već i zbog značaja za bolje razumevanje ponašanja planinskih gorila u njihovom prirodnom okruženju. Osim što su oduševili milione ljudi na društvenim mrežama, još jednom su pokazali koliko su ove ugrožene životinje povezane i koliko brige pokazuju jedne prema drugima u najvažnijim trenucima života.