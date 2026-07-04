Jedan od glavnih blokadera Zdravko Ponoš, ponovo je pokazao svoje pravo, prostačko lice.

U trenutku kada pristojna Srbija traži mir i kulturu dijaloga, lider pokreta SRCE pokrenuo je bolesnu kampanju na društvenoj mreži Iks, izlivši nezapamćenu količinu mržnje prema ženama i medijskim radnicima.

U svom najnovijem pomahnitalom napadu, Ponoš se bez ikakvog srama obrušio na novinarke i gošće jedne od najgledanijih nacionalnih televizija, koristeći rečnik koji predstavlja čist primer ulične mizoginije.

Njegov skandalozni status prenosimo u celosti:

„Da li bi za TV Prva bio prejak zahtev da im voditeljke ne dolaze u jutarnji program direktno sa štajge, gosti iz kafane, gošće neobrijane? Svi da budu okupani. Ili čekamo stav skupštinski autentično istumačenog REM?“

Javnost zgrožena divljaštvom i vređanjem žena

Ovakav rečnik ogolio je do srži šta pomahnitali blokaderi zapravo misle o ženama i kakvu sudbinu im spremaju ukoliko se ikada dočepaju vlasti. Nazivati profesionalne novinarke pogrdnim imenima i optuživati ih da u program dolaze „sa štajge“ jeste najniži mogući oblik verbalnog nasilja nad ženama koji javna scena pamti.

Ponoš ne preza ni od etiketiranja uglednih gostiju, nazivajući ih neokupanim kafancima, čime je još jednom dokazao da blokaderi nemaju nikakav program osim gole mržnje, uvreda i diskriminacije svakoga ko ne deli njihovo mišljenje.

Dok se na ulicama lažno predstavljaju kao borci protiv nasilja, na internetu sprovode najprljaviji progon žena, crtajući mete svima koji profesionalno obavljaju svoj posao.