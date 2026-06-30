Većina ljudi nakon sečenja lubenice baci koru, ne razmišljajući da je njen beli deo potpuno jestiv i da se od njega može napraviti osvežavajuća domaća turšija. Upravo taj svetli sloj između crvenog mesa i zelene kore čini veliki deo ploda, a uz nekoliko jednostavnih sastojaka može postati ukusan prilog uz letnje obroke.

Za razliku od klasične zimnice, ova turšija se priprema bez kuvanja i već nakon jednog dana u frižideru spremna je za posluživanje.

Prvo uklonite zelenu koru i ostatke crvenog mesa

Ljuštilicom ili nožem skinite spoljašnju zelenu koru, a zatim pažljivo odstranite sve tragove crvenog dela lubenice.

Trebalo bi da ostane samo beli, čvrsti deo koji se potom seče na štapiće ili kockice, u zavisnosti od toga kako želite da ga poslužite.

Jednostavna salamura od nekoliko sastojaka

Za teglu od jednog litra potrebno je:

500 ml hladne vode

2 kašike krupne soli

4 kašike jabukovog sirćeta

3 čena belog luka

1 kašičica bibera u zrnu

So rastvorite u vodi, dodajte sirće, beli luk i biber, a zatim ubacite isečene komade belog dela lubenice tako da budu potpuno prekriveni tečnošću.

Zašto nije potrebno kuvanje?

Beli deo lubenice znatno je mekši od krastavca i brzo upija salamuru. Zato je dovoljno da tegla odstoji oko 24 sata u frižideru kako bi turšija dobila blag, osvežavajući ukus i zadržala hrskavu teksturu.

Dugim stajanjem štapići postaju mekši, pa se preporučuje da se pojedu u roku od nekoliko dana.

Uz koja jela se najbolje slaže?

Turšija od kore lubenice može se služiti uz roštilj, pečeno meso, burgere ili kao dodatak salatama.

Po želji možete dodati i pola ljute papričice bez semenki, nekoliko grančica mirođije ili malo slačice u zrnu kako biste dobili intenzivniji ukus.

Koliko može da stoji?

Turšiju čuvajte u zatvorenoj tegli u frižideru i potrošite u roku od pet dana. Prilikom serviranja koristite čist pribor kako biste produžili njenu svežinu.

Da li je beli deo lubenice jestiv?

Da. Beli deo između crvenog mesa i zelene kore potpuno je jestiv, ali je pre upotrebe potrebno ukloniti spoljašnju zelenu koru i ostatke crvenog dela ploda.

Može li da se zamrzne?

Može, ali zamrzavanje menja njegovu teksturu. Zato se za pripremu turšije preporučuje sveža kora, dok se zamrznuti komadi mogu koristiti za pripremu supa ili drugih kuvanih jela.