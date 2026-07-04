Dečak iz američke savezne države Arizone proglašen je mrtvim u odeljenju hitne pomoći u bolnici, da bi nekoliko sati kasnije u bolničkoj mrtvačnici bilo utvrđeno da još uvek diše, prenosi En-Bi-Si njuz. Ono što se desilo tokom tog perioda od skoro šest sati, kao i okolnosti koje su dovele do toga da se osamnaestomesečni Vinsent Lorenco Fiordilino umalo udavi u bazenu, sada je predmet istrage Kancelarije tužioca okruga Marikopa.

“Dete je na kraju preživelo i pušteno je iz bolnice”, navodi se u saopštenju Policijske uprave okruga Gilbert. Uprava je, međutim, takođe preporučila okružnom tužiocu da se protiv roditelja podigne optužnica za zlostavljanje deteta. Prema policijskom izveštaju do kojeg je došla stanica KPNX iz Finiksa, roditelji možda nisu primetili da je njihov sin otišao do bazena dok se emitovala utakmica Superboula, i to zbog “mogućnosti da je stanje svesti oba roditelja bilo izmenjeno usled konzumiranja marihuane ili drugih psihoaktivnih supstanci”.

“Oboje su priznali da su pušili marihuanu tog jutra kada se dogodio incident sa utapanjem deteta”, navodi se u izveštaju.

Portparol okružnog tužioca odbio je da komentariše slučaj. U međuvremenu, Medicinski centar “Mersi Gilbert” potvrdio je da je sproveo sopstvenu internu istragu o onome što su nazvali “potresnom situacijom”.

Bolnica, ipak, nije objavila rezultate istrage i odbila je da odgovori na pitanja u vezi s tim zašto je lekar, koji je greškom proglasio dečaka mrtvim, i dalje deo medicinskog osoblja. Taj lekar je u policijskom izveštaju identifikovan kao A. Tusi. Kada ga je policajac pitao o odluci da proglasi dečaka mrtvim dok je dete još uvek moglo da udahne, lekar se navodno pozvao na svoj ''viši položaj''.