Ima nešto duboko iracionalno kod montenegrina, smatra prof. dr Vojislav Šešelj.

Ističe da ulogu u tome imaju kompleks nesposobnosti da se dočepaju Beograda, ali i kompleks provincijalca.

"Mene je rulja htela da rastrgne na Cetinju, a treći put sam zvanično pozvan od strane Svetozara Marovića na inauguraciju Mila Đukanovića, iako sam ja vatreno podržavao Momira Bulatovića", kazao je Šešelj za Informer TV.

Podsetio je i da je neugodna istorijska činjenica da su italijanski oficiri i vojnici u vreme II svetskog rata postajali očevi novorođene dece na Cetinju.