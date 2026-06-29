Većina ljudi, čim iseče lubenicu, automatski odstrani semenke, a beli deo uz koru završi u kanti za smeće. Međutim, stručnjaci upozoravaju da upravo ti delovi ovog omiljenog letnjeg voća sadrže brojne hranljive materije koje mogu biti korisne za organizam.

Zato ćete sledeći put, kada budete uživali u kriški hladne lubenice, možda dva puta razmisliti pre nego što bacite ono što ste do sada smatrali otpadom.

Lubenica nije omiljena bez razloga

Lubenica je jedno od najosvežavajućih voća tokom leta. Zahvaljujući velikom sadržaju vode, pomaže organizmu da ostane hidriran, što je posebno važno tokom vrelih dana.

Osim toga, bogata je vitaminom C, koji doprinosi normalnom funkcionisanju imunog sistema, kao i vitaminom A, važnim za zdravlje kože i dobar vid. Pošto sadrži malo kalorija, često se nalazi na jelovniku onih koji žele lagane i osvežavajuće obroke ili vode računa o telesnoj težini.

Ipak, dok uživamo u njenom slatkom crvenom mesu, retko razmišljamo o tome da i ostali delovi ploda imaju svoju vrednost.

Semenke su pravo malo bogatstvo hranljivih materija

Iako ih većina ljudi ispljune ili ukloni, semenke lubenice sadrže magnezijum, gvožđe, kalcijum i zdrave nezasićene masne kiseline. Pored toga, bogate su proteinima, zbog čega mogu biti koristan dodatak ishrani.

Magnezijum učestvuje u radu mišića i nervnog sistema, gvožđe je važno za prenos kiseonika kroz organizam, dok proteini doprinose očuvanju mišićne mase.

Naravno, semenke se obično ne jedu u velikim količinama, ali to ne znači da nemaju nutritivnu vrednost.

Kako ih možete iskoristiti?

Ako vam nije prijatno da žvaćete sveže semenke, postoji nekoliko jednostavnih načina da ih iskoristite.

Možete ih osušiti i dodati u domaći musli, granolu ili smuti. Mnogi ih kratko proprže u rerni, slično kao semenke bundeve ili suncokreta, pa postanu prijatno hrskave i ukusne.

Važno je da budu dobro sažvakane ili termički obrađene kako bi organizam lakše iskoristio hranljive sastojke koje sadrže.

Nemojte bacati ni beli deo uz koru

Ni beli deo između crvenog mesa i zelene kore nije bezvredan.

Po ukusu podseća na krastavac, a sadrži dijetalna vlakna i vitamin C. U njemu se nalazi i citrulin, aminokiselina koja učestvuje u brojnim procesima u organizmu.

U pojedinim zemljama ovaj deo lubenice koristi se za pripremu salata, kiseli se ili se dodaje raznim letnjim jelima kako bi im dao osvežavajući ukus.

Letnje voće koje krije mnogo više nego što izgleda

Lubenica će i ovog leta ostati jedan od najboljih izbora za osveženje. Pomaže organizmu da nadoknadi tečnost, bogata je vitaminima i ima malo kalorija.

Ipak, njena prava vrednost nije samo u slatkom crvenom mesu. Semenke i beli deo uz koru takođe mogu biti koristan dodatak ishrani, pa možda sledeći put, kada budete sekli lubenicu, nećete tako lako posegnuti za kantom za smeće.