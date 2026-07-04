Jelena Karleuša je u finalu muzičkog takmičenja “Pinkove zvezde” posle trogodišnje diskografske pauze predstavila pesmu “Sad je sve okej”.

Emotivna balada je ujedno i njen prvi singl sa dugoočekivanog novog albuma “Enigma”, dok druge dve brže pesme, publika može da očekuje 14. jula.

Sudeći po komentarima koji su preplavili društvene mreže, numera “Sad je sve okej” predstavlja jednu od najemotivnijih i najličnijih pesama koje je JK snimila u svojoj karijeri, ali i njen odgovor kroz stihove kako se zaista emotivno osećala tokom braka sa Duškom Tošićem, koji je okončan razvodom.

Podsetimo, razvod Tošića i Karleuše, usledio je tri godine nakon smrti pevačicine majke Divne, koja je ćerku podržavala u svim životnim odlukama, pa i u onoj da se uda za nekadašnjeg fudbalera.

Prilikom učešća u rijalitiju davne 2012. godine, Divna je izgovorila o zetu ono što se malo ko usudio, a njene reči nekoliko godina kasnije potvrdiće i sama Jelena Karleuša.

Te 2012. godine Divna je učestvovala u rijalitiju "Akademija debelih", a u jednom trenutku kamere su je snimile kako se Zorici Marković poverava da je njen zet Duško "švaleraš neviđeni".

Zorica joj je tada prenosila šta je jedan "nepogrešiv" vidovnjak rekao o njenoj ćerki, i predvideo joj brak u Americi sa jednim bogatim i poznatim muškarcem.

Jelena je nakon toga izjavila da su te izjave obična izmišljotina i da tako nešto nigde nije emitovano. Međutim, kada je snimak osvanuo na internetu, Karleuša je iznela tvrdnje da je prilog zlonamerno izmontiran, a nakon toga je sve obrisala sa svog naloga na Tviteru.

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