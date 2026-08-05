Dobro je poznato da psi vole rutinu, pa vlasnici ponekad zaborave koliko ih i najmanja promena može zbuniti. Preskakanje jedne šetnje je dovoljno da im poremeti dan, a neke promene su za njih pravi šok.

To je najbolje demonstrirao australijski ovčar Dalas nakon što mu je vlasnik promenio boju kose Njegova reakcija je zabeležena na videu koji je postao viralan.

Vlasnik Kajl Ponte i njegov pas Dalas proveli su veče mazeći se, ali ujutru ih je čekalo iznenađenje. Kajl je tokom noći ofarbao kosu, a Dalas ga više nije prepoznao. Zbunjeni pas je počeo da laje na „stranca“ u sobi, a vlasnik je odmah uzeo mobilni telefon i snimio njegovu reakciju.

Dalasova zbunjenost je bila očigledna. Posmatrao je vlasnika sa drugog kraja sobe, njegove plave oči su pokazivale još zbunjeniji izraz lica. Čak i pre nego što je počeo da laje, bilo je jasno da mu osoba ispred njega deluje potpuno nepoznato.

U komentarima se uključila korisnica koja se našalila da ima „stručno“ mišljenje: „Samo da se uključim kao stručnjak za pse: On ne laje samo zato što ste ofarbali kosu. Laje zato što mu se ne sviđa frizura. Nadam se da pomaže.“