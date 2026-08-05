Sudeći prema pisanju grčkog portala situacija između dve NATO članice ponovo je napeta.

Povredama pravila i narušavanjima koja Turska čini u Egejskom moru ne nazire se kraj, dok turske bespilotne letelice nastavljaju provokativne aktivnosti koje traju poslednjih dana, piše grčki potal Pronjuz.

Grčka strana tvrdi da su turske bespilotne letelice pet puta prekršile pravila letenja u Atinskom FIR-u, odnosno zoni u kojoj je Grčka nadležna za kontrolu vazdušnog saobraćaja, kao i da su šest puta ušle u grčki nacionalni vazdušni prostor, što Atina smatra povredom svog suvereniteta.

- Konkretno, Turska je danas (05.08.2026.) rasporedila tri bespilotne letelice u centralnom i jugoistočnom Egejskom moru, koje su počinile 5 kršenja atinskog FIR-a (Flight Information Region - ) i 6 kršenja našeg nacionalnog vazdušnog prostora - navodi se u članku.

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