U videu čovek nežno četka sjajno crno perje, a vrana deluje potpuno opušteno. Naginje glavu, zatvara oči i očigledno uživa u svakom trenutku ovog neobičnog rituala.

Međutim, kada je čovek iznenada prestao da je četka, usledio je trenutak koji je oduševio milione gledalaca. Umesto da odleti, pametna vrana je kljunom uzela četku i vratila je svom vlasniku, kao da ga moli da nastavi.

Ovaj presladak prizor još jednom je pokazao zašto se vrane ubrajaju među najinteligentnije ptice na svetu. Poznate su po izuzetnim sposobnostima rešavanja problema, odličnom pamćenju i mogućnosti da razviju snažne veze sa ljudima.

Snimak je izazvao lavinu pozitivnih komentara, a korisnici društvenih mreža vranu su nazvali "pravim genijem" . Takođe su duševljeno komentarisali posebno prijateljstvo između nje i njenog vlasnika