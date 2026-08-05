Međutim, jedan australijski ovčar pokazao je da ga može zbuniti čak i naizgled bezazlena promena izgleda njegovog vlasnika.

Upravo to dogodilo se psu po imenu Dalas, čija je reakcija postala pravi hit na društvenim mrežama. Njegov vlasnik Kajl Ponte odlučio je da tokom noći ofarba kosu, ne sluteći da će narednog jutra njegov ljubimac biti potpuno zbunjen.

Veče pre toga njih dvojica su, kako je vlasnik ispričao, proveli kao i obično – igrajući se i mazeći. Međutim, kada je Dalas sledećeg jutra ugledao svog vlasnika sa potpuno drugačijom bojom kose, ponašao se kao da ispred sebe vidi potpunog stranca.

Na viralnom snimku vidi se kako pas oprezno posmatra vlasnika sa drugog kraja sobe. U jednom trenutku počinje da laje, očigledno pokušavajući da shvati ko se nalazi ispred njega. Njegov zbunjeni izraz lica i oprezno ponašanje brzo su osvojili korisnike interneta.

Mnogi su u komentarima istakli koliko psi obraćaju pažnju na detalje i koliko im promene mogu biti neobične. Iako se često smatra da se prvenstveno oslanjaju na čulo mirisa, stručnjaci navode da psi prepoznaju svoje vlasnike kombinacijom mirisa, glasa, pokreta i izgleda, pa ih iznenadne promene ponekad mogu nakratko zbuniti.

Posebnu pažnju privukao je duhovit komentar jedne korisnice koja se našalila da problem nije samo u novoj boji kose.

„Javljam se kao stručnjakinja za pse. Ne laje samo zato što si promenio boju kose, već i zato što mu se nova frizura uopšte ne dopada“, napisala je, nasmejavši hiljade ljudi.

Na kraju se Dalas ipak opustio i ubrzo shvatio da je ispred njega njegov vlasnik. Ipak, njegova iskrena reakcija pokazala je koliko psi mogu biti osetljivi na promene i zašto je ovaj simpatični snimak za kratko vreme osvojio društvene mreže.