Fransuski predsednik Emanuel Makron osudio je najnovije ruske napade na Kijev i poručio da će Evropska unija i njeni partneri pojačati pritisak na Rusiju novim sankcijama, kao i da će nastaviti vojnu podršku Ukrajini.

- U Kijevu i njegovoj okolini Rusija je ponovo odlučila da gađa civile. Takva politika terora koja se sprovodi raketama i dronovima je neprihvatljiva - napisao je Makron na platformi Iks.

Istakao je da svaki novi napad potvrđuje da Rusija mora da snosi posledice za svoju agresiju i odgovara za počinjene zločine.

- Ostaćemo uz Ukrajinu i nećemo da podlegnemo ni umoru ni zastrašivanju - poručio je predsednik Francuske.

Zelenski optužio saveznike

Sa druge strane, Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski optužio je danas saveznike da guraju Ukrajinu u ćorsokak.

Volodimir Zelenski izjavio je danas da bi iza odluke da se Kijevu smanji isporuka antibalističkih raketa mogli stajati politički motivi, posebno želja da se Ukrajina učini poslušnijom. Detalje pročitajte u posebnoj vesti OVDE.

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