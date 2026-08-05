Istražitelji ispituju da li su objave influensera na društvenim mrežama, koje su se odnosile na frakciju kartela Sinaloa, povezane sa ubistvom.

Gastelum (24) je napadnut u utorak uveče dok je stajao sa dva pratioca ispred restorana brze hrane u naselju Desaroljo Urbano Tres Rios.

Video snimci sa prenosa uživo, kasnije deljeni na društvenim mrežama, prikazuju dva muškarca na motociklu kako se približavaju grupi pre nego što jedan od njih otvori vatru iz neposredne blizine i pobegne.Prijatelji influensera ostali su nepovređeni.

Nekoliko minuta pre napada, prenos uživo beleži trenutak koji je kasnije privukao pažnju.

Na videu se čuje kako jedan od Gastelumovih prijatelja kaže: „Idemo, momci“, dok drugi odgovara: „Ne, motocikl, motocikl“.

Razgovor se završava upozorenjem: „Ne, slušajte, imam stvarno loš predosećaj... Ti momci me plaše“.

Ubrzo nakon toga, dvojica muškaraca na motociklu se vraćaju, a jedan od njih puca u Gasteluma.

Obraćanje predsednice Šejnbaum

Tokom svoje konferencije za novinare u sredu ujutru, predsednica Klaudija Šejnbaum potvrdila je da vlasti rade na pronalaženju odgovornih za ubistvo.

Meksički kabinet bezbednosti je kasnije u saopštenju objavljenom na X rekao da sarađuje sa kancelarijom državnog tužioca Sinaloe na rešavanju zločina.

„Među pravcima istrage su razne objave na društvenim mrežama, od kojih se neke odnose na frakciju kriminalne grupe. Vlasti takođe analiziraju snimke sa nadzornih kamera i druge dokaze kako bi identifikovale i uhapsile odgovorne“, saopštila je agencija.

Vlasti takođe analiziraju balističke dokaze i snimke sa bezbednosnih kamera.

Gastelum imao više od 577.000 pratilaca na TikToku

Gastelum je imao više od 577.000 pratilaca na TikToku, gde je objavljivao komične skečeve i sadržaj inspirisan kulturom Sinaloe. Takođe je održavao aktivne naloge na Instagramu, Jutjubu i striming platformi Kik, gde je delio video zapise o putovanjima, automobilima i zabavi.

Tokom prenosa uživo, Gastelum i njegovi pratioci nosili su narandžaste jakne i rančeve slične onima koje koriste vozači dostave hrane. RPP je izvestio da je odeća prvobitno navela vlasti da poveruju da je žrtva dostavljač, pre nego što su potvrdile da je on kreator sadržaja.

Talas nasilja

Ubistvo se dešava usred talasa nasilja koji je zahvatio Sinalou, dok se rivalske frakcije Los Čapitos i La Maiza bore za kontrolu nakon unutrašnjeg raskola unutar kartela Sinaloa.

Iako vlasti nisu povezale ubistvo sa tim sukobom, Kabinet bezbednosti je saopštio da jedna linija istrage je ispitivanje Gastelumovih objava na društvenim mrežama koje se odnose na jednu od tih frakcija.

Prema podacima koje je objavio Infobae, najmanje deset kreatora sadržaja ubijen u Sinaloi poslednjih godina.

Sukob između frakcija kartela Sinaloa pratile su i kampanje zastrašivanja usmerene na umetnike i influensere, prenosi Upi.com.