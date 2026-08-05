Tokom večernjih sati u selu Rakova kod Čačka izbio je veći požar, a vatra je zahvatila površinu od oko tri hektara livade i niskog rastinja. Na teren je odmah upućena ekipa od sedam vatrogasaca-spasilaca koji su na lice mesta došli sa četiri vozila.

- Vatra se brzo širila i bilo je nekoliko ugroženih objekata. Jedna ženska osoba je povređena nakon što se nagutala dima. Pozvana je Hitna pomoć i ženi je pružena medicinska pomoć. Dve kuće su spasene i nekoliko pomoćnih objekata - kaže za RINU izvor sa lica mesta.

Na terenu su osim vatrogasaca-spasilaca bili i zaposleni iz preduzeća "Štrabag" koji su pružili podršku u ljudstvu i mehanizaciji, kao i pripadnici policije.

Požar je, zahvaljujući velikom trudu ekipa na terenu, uspešno ugašen oko 20 sati.

Tačan uzrok požara za sada nije poznat, pretpostavlja se da je u pitanju bilo paljenje vatre na otvorenom prostoru.

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