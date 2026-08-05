Nakon što je Dino Merlin održao tri koncerta na stadionu Koševo u Sarajevu, javnost u Srbiji se ponovo uzburkala oko njegovog predstojećeg nastupa, koji je zakazan za 5. septembar na Sportskom aerodromu u Kraljevu.

Dok obožavaoci s nestrpljenjem iščekuju ovaj muzički događaj, druga strana je pokrenula peticiju za zabranu njegovog nastupa.

Na sajtu Peticije.online osvanula je inicijativa pod nazivom "Da se Dinu Merlinu zabrani koncert u Kraljevu". Autori ove peticije oštro se protive njegovom koncertu u Srbiji, pozivajući se na pevačeve ranije sporne izjave o Srbima, koje već godinama izazivaju polemike i podele u javnosti.

Ovo nije prvi put da se oko Merlinovih nastupa u Srbiji vode burne debate, slične peticije pokretane su i ranijih godina.

Zvanično protivljenje održavanju koncerta potvrdilo je i Udruženje ratnih vojnih invalida Kraljevo. Oni smatraju da bi ovaj događaj predstavljao direktno poniženje srpskih žrtava ratova na prostoru bivše Jugoslavije.

Predsednik ovog udruženja, Vojislav Vukašinović, pozvao je i druga boračka udruženja, patriotske organizacije, ali i sve građane da se pridruže njihovom zahtevu da se koncert otkaže.

- Kraljevo je slobodarski grad u koji je tokom ratova devedesetih izbegao veliki broj Srba sa prostora bivše Jugoslavije. Smatramo da koncert Dina Merlina ne treba da se održi ni u Kraljevu, ni bilo gde u Srbiji - poručio je Vukašinović ispred Udruženja.

"Dino, lopove!"

Ova bura pred nastup u Kraljevu dolazi odmah nakon ozbiljnog organizacionog kolapsa koji je obeležio Merlinov koncert u Sarajevu.

Naime, prve večeri spektakla na stadionu Koševo došlo je do potpunog haosa na ulazima. Na hiljade ogorčenih posetilaca, uprkos tome što su uredno kupili i imali važeće karte, ostalo je sabijeno ispred kapija stadiona bez mogućnosti da uđe unutra.

To je izazvalo ogroman bes među okupljenima, koji su organizatore optužili da su prodali mnogo više karata nego što je kapacitet stadiona, zbog čega se ispred Koševa glasno skandiralo: "Dino, lopove!"

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