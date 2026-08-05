Kamera je snimila psa kako svakog dana čeka ispred autoperionice.

On, naime, čeka da se radnja otvara, a onda počinje najbolji deo dana - besplatno češkanje tela od strane radnika.

Čim bi ga osoblje ugledalo, rado bi se zaustavilo da mu pruži obilje ljubavi i češkanja, ostavljajući zadovoljnog psa da uživa u svakoj sekundi pažnje.

Neko je zabeležio ovaj preslatki ritual, a snimak je brzo postao viralan na društvenim mrežama.

Gledaoci nisu mogli da prestanu da se smeju pametnoj dnevnoj rutini psa. Mnogi su se šalili da je pronašao najbolji spa centar u gradu, a da nije potrošio ni penija, dok su drugi voleli ljubaznost koju su pokazali radnici autoperionice. Video je postao omiljen među ljubiteljima životinja na društvenim mrežama - mnogi su ostavili svoje lajkove i komentare.