U zabavnom trenutku snimljenom kamerom, razigrano slonče je tajno sakrio metlu svog čuvara, očigledno uživajući u svojoj maloj šali.

Ali pre nego što je nestašni plan uspeo, majka slonica je mirno podigla metlu svojom surlom i ljubazno je vratila čuvaru, ostavljajući sve oko sebe da se smeju. Neko je zabeležio ovu divnu interakciju, a snimak je brzo postao viralan na društvenim mrežama.

Gledaoci nisu mogli da prestanu da pričaju o promišljenoj reakciji majke slonice. Mnogi su se šalili da je odbila da dozvoli svom mališanu da se izvuče sa nestašlucima, dok su se drugi divili inteligenciji i nežnoj prirodi slonova. Video je postao omiljen među ljubiteljima životinja na društvenim mrežama.

Razigrana šala pretvorila se u viralni podsetnik da majke uvek izgleda tačno znaju šta njihovi mališani rade.