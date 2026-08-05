Grad Valjevo ove školske godine obezbediće podršku porodicama osnovaca kroz besplatne udžbenike i finansijsku pomoć za njihovu kupovinu.

Učenici od prvog do četvrtog razreda dobiće nove udžbenike, dok će roditeljima učenika od petog do osmog razreda biti isplaćeno po 18.000 dinara za nabavku udžbenika.

Naime, Grad Valjevo raspisao je javnu nabavku za nabavku udžbenika namenjenih učenicima od prvog do četvrtog razreda svih osnovnih škola na teritoriji grada. Procenjena vrednost nabavke iznosi 33 miliona dinara, a postupak je pokrenut na osnovu spiskova udžbenika koje su dostavile škole.

Škole biraju udžbenike, a ne Grad

Kako ističu iz Grada Valjeva, koji će se udžbenici koristiti u nastavi ne određuje lokalna samouprava, već same škole u skladu sa Zakonom o udžbenicima.

Izbor počinje na sednicama stručnih veća nastavnika i učitelja, koji razmatraju ponude izdavača i predlažu udžbenike za svaki predmet. Konačnu odluku donosi Nastavničko veće, a zakon propisuje da se, po pravilu, u svim odeljenjima istog razreda koristi isti udžbenik jednog izdavača za isti predmet.

Roditelji starijih osnovaca dobijaju po 18.000 dinara

Pored besplatnih udžbenika za učenike nižih razreda, Grad Valjevo je obezbedio i finansijsku podršku porodicama učenika od petog do osmog razreda.

Kako je odlučeno, roditeljima će biti isplaćeno po 18.000 dinara za kupovinu udžbenika, čime će i učenici viših razreda osnovne škole dobiti pomoć za početak nove školske godine.

Rebalansom budžeta obezbeđeno dodatnih 45 miliona dinara

Kako je saopštio Grad Valjevo, sredstva za ovu meru obezbeđena su rebalansom budžeta. U okviru programske aktivnosti „Podrška deci i porodici sa decom“, izdvajanja su povećana sa 128,19 miliona na 173,19 miliona dinara, odnosno za ukupno 45 miliona dinara.

Povećana sredstva namenjena su realizaciji Lokalnog akcionog plana za decu i finansiranju nabavke udžbenika za učenike viših razreda osnovnih škola.

Grad Valjevo saopštio je i da oko 765 učenika koji besplatne udžbenike ostvaruju preko Republike Srbije neće biti izostavljeno iz mera podrške. Za ovu grupu učenika najavljene su dodatne pogodnosti, o kojima će javnost biti naknadno obaveštena.