Nepoznata osoba bacila je u sredu oko 3 časa molotovljev koktel na poznati hotel na Novom Beogradu.

Kako se nezvanično saznaje, nepoznata osoba je zapalila staklenu flašu ispunjenu zapaljivom tečnošću i bacila je na ulaz objekta, nakon čega se udaljila u nepoznatom pravcu.

Vatru su primetili zaposleni u hotelu, a zahvaljujući brzoj i prisebnoj reakciji jednog od radnika požar je ubrzo ugašen.

U incidentu je pričinjena manja materijalna šteta, a policija radi na utvrđivanju svih okolnosti događaja i identifikaciji osobe koja je bacila molotovljev koktel.

Alo/Telegraf

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