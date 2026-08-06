Na Fejsbuk grupi "Kuće do najviše 20.000 eura" osvanuo je oglas za prodaju kuće u Padeju, u opštini Čoka, po ceni od 11.000 evra.

Reč je o uknjiženoj kući površine 66 kvadratnih metara, koja se nalazi na placu od 6,88 ari. Na imanju su priključeni voda i struja, a vlasnik je naglasio da se nekretnina prodaje isključivo domaćim državljanima.

Veliko dvorište ostavlja prostor za brojne ideje

Sa fotografija se može primetiti da kuću prati prostrano dvorište, koje budućim vlasnicima pruža mogućnost da urede baštu, prostor za odmor, dečje igralište ili druge sadržaje u skladu sa svojim potrebama.

S druge strane, jasno je i da je kuća u stanju koje zahteva ozbiljniju adaptaciju, pa budući kupci treba da računaju na dodatna ulaganja pre useljenja.

Ipak, upravo zbog povoljne cene i veličine placa, ova nekretnina može predstavljati dobar potencijal za one koji su spremni da ulože vreme i novac u renoviranje, bilo da traže porodični dom, vikendicu ili investiciju.

Mirno banatsko selo

Padej se nalazi u opštini Čoka, u Severnobanatskom okrugu, i poznat je po mirnom načinu života i porodičnom okruženju. Za kupce kojima je prioritet život van gradske gužve, ovakve nekretnine mogu biti zanimljiva prilika, posebno kada je početna cena svega 11.000 evra.