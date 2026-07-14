Vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom na šestom spratu zgrade u naselju Cerak vinogradi. Srećom, u stanu u trenutku izbijanja požara nije bilo nikoga.

Veliki požar izbio je danas u stanu na šestom spratu stambene zgrade u beogradskom naselju Cerak vinogradi, a na terenu su brojne ekipe vatrogasaca-spasilaca i policije koje rade na lokalizaciji i gašenju vatre.

Prema prvim informacijama, ceo stan zahvatio je požar i gotovo je u potpunosti izgoreo.

Srča oko zgrade, istražuje se da li je bilo eksplozije

Kako javlja reporter sa lica mesta, oko zgrade se nalazi velika količina razbijenog stakla, zbog čega se razmatra mogućnost da je požaru prethodila eksplozija. Za sada nema zvanične potvrde o uzroku incidenta.

Gust dim nadvio se nad zgradom i okolinom, pa su se brojni stanari okupili ispred objekta, a mnogi zbog dima preko usta i nosa drže maramice ili zaštitne maske.

Pet vatrogasnih vozila na terenu

Na lice mesta upućeno je pet vatrogasnih vozila sa većim brojem vatrogasaca-spasilaca, koji su brzo započeli gašenje požara i sprečavanje njegovog širenja na okolne stanove.

Na terenu su i pripadnici policije koji obezbeđuju mesto događaja i regulišu prilaz zgradi.

Nije bilo povređenih

Prema dosadašnjim informacijama, u trenutku izbijanja požara u stanu nije bilo nikoga, pa nema prijavljenih povređenih.

Nakon što vatra bude u potpunosti ugašena, nadležne službe obaviće uviđaj kako bi utvrdile tačan uzrok požara i proverile da li je eksplozija prethodila izbijanju vatre ili je nastala kao posledica požara.

Istraga je u toku.

Telegraf.rs