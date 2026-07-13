Na Instagram stranici Your Only Source of Serotonin postavljen je video koji je dirnuo i raznežio mnoge.

Mladunče slona, koje je na obali reke sa svojom porodicom, ugledalo je plivača u mutnoj reci. Očigledno je mislio da se čovek davi i da mu treba pomoć, pa je krenuo za njim.

Mladunče je pregazilo reku i došlo do plivača. Na snimku deluje da je čovek uplašen, ali kada ga je slon obgrlio surlom, shvatio je njegove namere - da samo želi da pomogne.

Video je imao veliki broj pregleda i komentara, a ispod videa je zapisano:

"Bebe slonova su među najljubaznijim životinjama na svetu. Vole svoje porodice i uče od starijih slonova kako da brinu o drugima. Ako je drugi slon uplašen ili povređen, beba slona ga može nežno dodirnuti surlom da bi mu pružila utehu. Takođe vole da ostanu blizu mlađih mladunaca kako bi ih zaštitili. Bebe slonova su čak viđene kako pokušavaju da pomognu ljudima kada misle da je neko u opasnosti ili mu je potrebna pomoć. Njihova brižna priroda, nežna srca i radoznalost pokazuju da se ljubaznost može naučiti od malih nogu".

Mnogi koji su pogledali video nisu krili svoje oduševljenje:

"Ne zaslužujemo ih! Oni su najbolji! Slončić je pokušao da ga spase. Nula kontemplacije, čisti instinkt i akcija. Svi bismo mogli da učimo iz ovoga", "Koliko je to neverovatno","Predivno", glasili su samo neki od komentara.