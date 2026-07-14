Osuđenik Mirnes Ribić iz Lukavca pobegao je iz Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) Kozlovac u Tuzli, a za njim je raspisana interna poternica, potvrđeno je za Klix.ba.

Ribić je iz ove kazneno-popravne ustanove pobegao juče, dok je izdržavao zatvorsku kaznu.

Nadležne službe odmah su pokrenule potragu, a u toku su aktivnosti na njegovom pronalasku.

"Operativnom centru je juče prijavljeno da se M. R, rođen 1997. godine, nije pojavio na radnom mestu u okviru Kazneno-popravnog zavoda. Nakon toga, slučaj je dalje prijavljen odseku za potrage koji je raspisao operativnu i centralnu poternicu", kazala je za Klix.ba portparolka Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić.

Ribić je boravio u KPZ-u koji je poluotvorenog tipa, a u svom sastavu ima radnu jedinicu Ekonomija Kozlovac, te određeni zatvorenici imaju mogućnost radnog angažmana na određenim poslovima. Među njima je upravo i Ribić.

Inače, on je javnosti poznat po slučaju brutalnog premlaćivanja muškarca iz Tuzle, koje je u aprilu 2025. godine počinio zajedno sa svojim bratom Nerminom Ribićem.

Taj slučaj izazvao je veliku pažnju javnosti zbog težine nanesenih povreda i okolnosti pod kojima se napad dogodio.

Okolnosti Ribićevog bekstva i tok potrage javnosti zasad nisu saopšteni.