Ovaj gest ljubimca najčešće označava - uzvraćanje ljubavi.

Stavljanje šape na vlasnika zapravo je važan oblik pseće komunikacije.

Stručnjaci i veterinari smatraju da ovaj potez psa može biti način na koji „otvara komunikaciju” i uspostavlja kontakt sa vlasnikom. Evo šta vam sve vaš ljubimac može poručivati.

Ljubav i privrženost

Najčešći razlog zašto pas stavlja šapu na vlasnika jeste iskazivanje naklonosti i povjerenja. Ako vas dodirne šapom dok ga mazite, to je njegov način da proizvede kontakt i pokaže da mu prija ono što radite. U tom slučaju, poruka bi mogla da glasi: „Ovo mi prija, nemoj da prestaneš.”

Traženje pažnje

Psi ne mogu govoriti, pa se oslanjaju na govor tijela kako bi izrazili svoje potrebe. Šapa na nozi je često jednostavan način da privuče pažnju. Ako vas pas gleda dok vam stavlja šapu, moguće je da želi hranu, vodu, šetnju ili igru.

Empatija i uteha

Psi su vrlo osetljivi na emocije svojih vlasnika. Ako ste tužni, pod stresom ili bolesni, pas to može prepoznati. U tim trenucima, stavljanje šape može biti znak podrške i utjehe, kao da vam poručuje: „Tu sam s tobom, sve će biti u redu.”

Stres, nesigurnost ili bol

Iako je često znak privrženosti, šapa može ukazivati i na nelagodu. Ako je praćena spuštenim ušima, nemirom ili ubrzanim disanjem, pas može biti uplašen ili pod stresom. U nekim slučajevima, da može biti i znak bola ili zdravstvenog problema, važno je obratiti pažnju na cjelokupno ponašanje ljubimca, piše akc.