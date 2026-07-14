Mnogi vozači znaju da pritisak u gumama vremenom opada i da ga treba redovno proveravati i dopunjavati. Međutim, nemaju svi pri ruci merač pritiska, pa se na internetu često mogu pronaći razni trikovi koji navodno pomažu da se utvrdi da li su gume dovoljno napumpane. Jedan od njih uključuje običnu bankovnu karticu. Ali da li zaista radi?

Koliki pritisak u gumama je normalan?

Za većinu putničkih automobila preporučeni pritisak u gumama kreće se između 2 i 2,5 bara, ali ta vrednost zavisi od modela vozila, opterećenja i vrste guma.

Tačan preporučeni pritisak proizvođač najčešće navodi na nalepnici koja se nalazi na B stubu vozila, unutrašnjoj strani vozačevih vrata ili sa unutrašnje strane poklopca rezervoara za gorivo.

Trik sa kreditnom karticom, mit koji može skupo da košta

Na društvenim mrežama već neko vreme kruži savet da se pritisak u gumama može proveriti običnom bankovnom karticom.

Prema ovom "triku", kartica se postavlja uz donji deo gume koji dodiruje asfalt. Ako može lako da prođe ispod ivice gume, smatra se da je pritisak dobar, a ako ne može, guma je navodno ispumpana.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da je ova metoda potpuno nepouzdana.

Savremene automobilske gume su konstruisane tako da se njihov donji deo prirodno spljošti pod težinom vozila, čak i kada je pritisak potpuno ispravan. Zato izgled gume ne može pouzdano da pokaže da li joj nedostaje vazduh.

Na rezultat utiču brojni faktori, među kojima su šara gazećeg sloja, tvrdoća bočnih zidova, podešavanje vešanja i geometrija točkova.

Kod SUV vozila i većih limuzina bočne strane guma često izgledaju ispupčeno čak i kada je pritisak idealan, pa bi ovaj "test" mogao pogrešno da pokaže da je guma prazna.

Zašto je ovaj metod opasan?

Najveći problem je što će, dok deformacija gume postane vidljiva golim okom, pritisak već biti veoma nizak.

Vožnja sa nedovoljno napumpanim gumama dovodi do njihovog pregrevanja, ubrzanog habanja i velikog opterećenja na bočne zidove. U ekstremnim slučajevima može doći do oštećenja konstrukcije gume ili čak njenog pucanja tokom vožnje.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se ne oslanjate na ovakve trikove.

Jedino što se pomoću kartice može donekle proceniti jeste dubina šare na gazećem sloju, ali ne i pritisak u gumama.

Kako sami možete da proverite pritisak?

Mnogi noviji automobili imaju ugrađen TPMS sistem ili koriste ABS senzore za otkrivanje razlike u pritisku između točkova.

Ako neka guma izgubi vazduh, na instrument tabli će se upaliti upozoravajuća lampica.

Postoji i jednostavan način koji može ukazati da nešto nije u redu. Ako snažno udarite pesnicom u pravilno napumpanu gumu, ona će vratiti čvrst i elastičan odjek. Kada je pritisak znatno niži, zvuk postaje tup, a bočna strana gume se vidljivo više uvija pod pritiskom.

Još jedan znak može biti ponašanje automobila u vožnji. Ako vozilo počne da vuče u jednu stranu, naročito kada je reč o prednjem točku, moguće je da je jedna od guma izgubila pritisak.

Ipak, najbezbedniji i najprecizniji način provere ostaje korišćenje manometra ili provera na pumpi za gorivo, gde se pritisak može izmeriti za svega nekoliko minuta.