Prema saopštenju Centralne komande SAD (CENTCOM), tri bespilotna površinska plovila učestvovala su u napadu na iransku pomorsku bazu Bandar Abas, gde su gađani objekti za održavanje podmornica i ratnih brodova.

Međunarodni kanali za praćenje sukoba navode da je reč o prvom zabeleženom borbenom angažovanju ovog tipa američkog pomorskog drona, dok je CENTCOM objavio i video-snimak operacije.

Prema američkom saopštenju, meta napada bio je specijalizovani kompleks za remont podmornica i površinskih ratnih brodova unutar zaštićenog vojnog dela luke Bandar Abas.

„Juče su, koristeći više pomorskih dronova tipa kamikaze, američke pomorske snage u okviru CENTCOM-a uspešno pogodile iransku podmornicu i bazu za održavanje brodova. Tri bespilotna plovila klase Corsair napala su vojnu luku u pomorskoj bazi Bandar Abas, što predstavlja prvu borbenu upotrebu integrisanih pomorskih dronova američkih snaga. Ovi napadi smanjili su sposobnost Irana da izvodi nove napade na komercijalne brodove“, saopštio je CENTCOM.

Prema dostupnim informacijama, bespilotna plovila prišla su luci koristeći nizak profil i autonomnu navigaciju, zaobilazeći spoljne zaštitne barijere. Nakon ulaska u područje baze zabeležene su eksplozije i gust dim iznad lučkih objekata.

Iranske vlasti za sada nisu objavile zvanične podatke o razmeri štete. Službe za vanredne situacije i jedinice Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) angažovane su na saniranju posledica napada, dok se procenjuju eventualna oštećenja objekata za remont brodova i podmornica, kao i mogući gubici među osobljem baze.

Napad dolazi u trenutku kada su tenzije između Vašingtona i Teherana ponovo porasle uprkos ranijim pokušajima postizanja sporazuma o smanjenju sukoba između SAD, Izraela i Irana.

Corsair

Corsair je autonomno površinsko plovilo (ASV) koje razvija američka kompanija Saronic. Dugačko je oko 7,3 metra i projektovano za širok spektar pomorskih misija – od izviđanja i nadzora do napada na pomorske ciljeve.

Prema podacima proizvođača, dron može da pređe više od 1.000 nautičkih milja, razvije brzinu do približno 65 kilometara na čas i nosi teret mase do 450 kilograma, koji se prilagođava vrsti zadatka.

Platforma je zamišljena tako da može brzo da bude transportovana i raspoređena gotovo bilo gde u svetu, uz visok stepen autonomije tokom izvršavanja misije.

U nedavnom razgovoru za vojni portal The War Zone, suosnivač kompanije Saronic Rob Leman nije želeo da govori o konkretnim operacijama u kojima je Corsair učestvovao, ali je ocenio da će njegova borbena upotreba imati veliki uticaj na razvoj čitave industrije bespilotnih površinskih plovila.

„Pravi značaj ovoga jeste što se autonomni sistemi više ne posmatraju kao eksperimentalna tehnologija, već kao realna i verodostojna borbena sposobnost“, rekao je Leman.

Dodao je da očekuje kako će ovakve operacije ubrzati uvođenje većeg broja autonomnih pomorskih sistema u operativnu upotrebu američkih oružanih snaga.

Prva potvrđena borbena upotreba Corsaira pokazuje da se koncept pomorskih kamikaza dronova, koji je prethodnih godina testiran i široko primenjivan i još se primenjuje u Crnom moru tokom ukrajinsko-ruskog sukoba, sve brže prenosi i na druga krizna područja, uključujući Persijski zaliv i Ormuski moreuz.

(Oružje online)