Dok većina zaposlenih poslednji radni dan obeleži tortom i aplauzom kolega, jedan poseban radnik u Diznilendu dobio je oproštaj koji je osvojio društvene mreže. Reč je o Beniju, zlatnom retriveru koji je punih šest godina bio deo tima zaduženog za bezbednost posetilaca i zaposlenih u čuvenom zabavnom parku.

Vest o njegovom odlasku u penziju objavljena je na zvaničnim nalozima Disney Parks, gde su mu kolege uputile emotivnu zahvalnicu za godine verne službe.

Neraskidiva veza sa vodičem

Benijev vodič Kevin u Diznilendu je najpre radio kao pripadnik obezbeđenja, a kasnije je postao vodič službenih pasa. Upravo tada upoznao je Benija i odmah osetio da će biti odličan tim.

Kako je ispričao, treneri pažljivo procenjuju koji pas najbolje odgovara kojem vodiču, ali kada su ga pitali kog psa bi sam izabrao, nije imao dilemu.

„Rekao sam – Benija. Njega želim“, prisetio se Kevin.

Od tog trenutka bili su nerazdvojni i zajedno obavljali brojne zadatke, od kontrole bezbednosnih zona na ulazima do patroliranja delovima parka koji nisu dostupni posetiocima.

Oproštaj koji je osvojio internet

Kako bi mu zahvalili na godinama rada, zaposleni su Beniju priredili pravo slavlje.

Na proslavi je prvi put u životu dobio da proba hot dog, uživao je u omiljenim poslasticama, a na poklon je dobio nekoliko teniskih loptica i svoju omiljenu crvenu igračku.

Fotografije sa proslave brzo su obišle internet i izazvale brojne pozitivne reakcije ljubitelja pasa širom sveta.

Sada ga čeka zasluženi odmor

Iako će uskoro napuniti devet godina, Kevin kaže da je Beni i dalje razigran, druželjubiv i uvek spreman za igru.

Pre nego što se potpuno povuče iz službe, pomoći će u obuci psa koji će ga naslediti, a zatim će penzionerske dane provoditi sa Kevinom kod kuće.

„Uvek je nasmejan i dobro raspoložen. Kada je on srećan, svi oko njega su srećni“, rekao je Kevin.

Posle godina provedenih brinući o bezbednosti drugih, Benija sada očekuje ono što je sasvim zaslužio – mnogo igre, šetnji, omiljenih igračaka i bezbrižnih dana sa porodicom.