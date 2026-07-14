U toku je pravi rat na mrežama!

Još jednom su nam blokaderi pokazali da im drugi neprijatelji, pa čak ni predsednik Vučić kog stalno blate, nisu potrebni, jer sada imaju - jedni druge!

Naime, Dragan Đilas i Srđan Milivojević urotili su se protiv Rodoljuba Šabića.

Milivojević i Dragan Đilas zauzeli su stav protiv povratka određenih članova u Savet Regulatornog tela za elektronske medije, dok se Šabić i drugi akteri politike oštro suprotstavljaju tom odlučivanju.

Tvitovi pljušte, a upetljao se u celu priču i Bogdan Radovanović iz Zeleno levog fronta koji je takođe isprozivao Đilasa.

I dok se na mreži ne zna ko na koga udara, javila se Nataša Kandić. Ona je otvoreno stala uz Đilasa i napala Šabića.

Tačno se više ne zna kod blokadera ko koga napada i ko je sa kim.