U toku je pravi rat na mrežama!
Još jednom su nam blokaderi pokazali da im drugi neprijatelji, pa čak ni predsednik Vučić kog stalno blate, nisu potrebni, jer sada imaju - jedni druge!
Naime, Dragan Đilas i Srđan Milivojević urotili su se protiv Rodoljuba Šabića.
Milivojević i Dragan Đilas zauzeli su stav protiv povratka određenih članova u Savet Regulatornog tela za elektronske medije, dok se Šabić i drugi akteri politike oštro suprotstavljaju tom odlučivanju.
Tvitovi pljušte, a upetljao se u celu priču i Bogdan Radovanović iz Zeleno levog fronta koji je takođe isprozivao Đilasa.
I dok se na mreži ne zna ko na koga udara, javila se Nataša Kandić. Ona je otvoreno stala uz Đilasa i napala Šabića.
Tačno se više ne zna kod blokadera ko koga napada i ko je sa kim.
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