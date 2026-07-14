Tri izvora bliska Sviridenko rekla su da od jutros ona ne razmatra tu poziciju.

Sagovornik Javnosti u Kancelariji predsednika je izvestio da je ostavka aktuelne premijerke opravdana upravo potrebom zamene ambasadora u Sjedinjenim Državama, čiju poziciju trenutno obavlja Olga Stefanišina.

Zelenski je nedavno najavio novu rekonstrukciju vlade, nakon što je Sviridenko podnela ostavku.

Prema rečima poslanika Jaroslava Železnjaka, među kandidatima za mesto premijera mogu biti aktuelni ministar energetike Denis Šmigalj, ministar odbrane Mihailo Fedorov, gradonačelnik Harkova Igor Terehov i predsednik Upravnog odbora Naftogasa Ukrajine Sergej Korecki.

Kako je Železnjak napomenuo, upravo je Korecki glavni kandidat za mesto novog šefa kabineta.

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