Doktorka Stefani Rodžers, lekar gerijatar, specijalizovana za zdravstvenu negu starijih osoba, došla je do jednog zaključka.

Za dobro starenje ključna je jedna stvar

- Shvatila sam ovo kod starijih ljudi koji su dobro i zdravo ostarili: postoji jedna stvar koju su svi izbegavali - a to je udobnost, komfor i nerad u penziji i u starosti - istakla je doktorka.

- Ako želite dobro da ostarite, pokušajte jednu stvar: izbegavajte udobnost. U medicini postoji termin koji je veoma važan za dobro starenje, „hormeza“. To je adaptivni odgovor na umeren stres; tako gradite biološki kapacitet i dajete svom telu veću otpornost da se suoči sa budućim izazovima. Nastavite da isprobavate nove stvari, nikada ne ostanite u zoni komfora - i bolje ćete ostariti - navela je još doktorka.

Vežbajte mozak i telo

- Telu je potreban umeren stres, ne toliko jak da vas povredi, već dovoljno da se telo stalno prilagođava novim uslovima. Sve ovo gradi vaš kapacitet da izdržite u teškim vremenima, otporniji ste. Dobro utiče na vaše kognitivno stanje i psihu, ali i na vaše fizičko zdravlje - rekla je doktorka Rodžers i iznenadila mnoge.

Ona je i dala koristan savet svima:

- Ako želite da dobro ostarite, isprobajte nove pokrete, vežbe, posećujte druga mesta, hodajte, brojite korake, postavljajte sebi izazove. Telo nije stvoreno da stoji i leži, pa onda propada. Vežbajte mozak, učite nove veštine, okružite se novim ljudima, delite ideje, maštu. Vežbajte i mozak i telo da biste dobro ostarili - zaključuje doktorka.